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Мешканці Калинівки повертаються додому

28.09.2017 10:25
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Мешканці Калинівки повертаються додому

У Раді національної безпеки та оборони вважають, що ситуація в Калинівці достатньою мірою стабілізувалась і вже не потребує надзвичайних заходів, - про це інформує новинний портал replyua.net з посиланням на видання «Ракурс».

Так, за словами заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Михайла Коваля, оцінивши всі ризики, в РНБО вирішили, що людей вже можна повертати до їх домівок. Для цього рух у напрямку населеного пункту буде відкрито. Крім того, Коваль запевнив, що рятувальники ретельно перевірили територію селища і зібрали всі боєприпаси, які було при цьому знайдено. До цього Міноборони зауважувало, що кількість вибухів на об’єкті скоротилась – детонування снарядів було чутно раз на три-чотири хвилини. О восьмій вечора оборонне відомство відрапортувало, що з дев’ятнадцятої години вибухів не зафіксовано. 

Так само ЗМІ нагадують, що і в самому містечку, і за його межами здійснюють своє чергування правоохоронці. Наразі за порядком слідкують понад тисяча поліцейських з різних регіонів. Крім того, до забезпечення порядку залучили рятувальників. Вінницька облдержадміністрація повідомила, що відбулась евакуація більше ніж тридцяти тисяч осіб, і їм всім забезпечено гаряче харчування та медичне обслуговування. 

 

Источник: http://replyua.net 



Теги: Донбасс, Калиновка, взрыв
 
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