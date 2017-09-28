- В Раде начали работу над законопроектом о криптовалютах22:12
- Росіяни масово їдуть до Києва з несподіваної причини20:45
- МВФ сделал важное заявление по пенсионной реформе в Украине20:00
- Минсоцполитики идут обыски: сейфы открывают автогеном19:48
- Не рассчитали: почему в Украине стремительно растут цены19:35
- У школах Львова заборонили збирати кошти19:20
- Миротворцы ООН на Донбассе: из Москвы звучит «принципиально важный момент»19:12
- Юля Ковальчук рассказала всю правду о своей беременности18:48
- На первый план выходят провокации18:30
- В Донецкой области могут появиться 5 индустриальных парков, инвесторы уже ехидно не улыбаются – Жебривский18:15
Минфин определился, с чего начать реформу налоговой
Обнародованы 10 инициатив министерства, которые должны сделать работу ГФС лучше
В ходе комплексной реформы Государственной фискальной службы (ГФС) Министерство финансов утвердило 10 приоритетных задач на ближайшие два месяца. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
"Мы, в первую очередь, будем совершенствовать сервисы и максимально расширять функционал электронного кабинета плательщика, чтобы люди почувствовали разницу во взаимодействии с ГФС", – рассказал глава Минфина Александр Данилюк.
10 инициатив Минфина, которые должны немедленно начать внедряться в ГФС:
- Перевод максимального количества услуг онлайн.
- Наращивание возможностей call-центра – увеличение мощности путем увеличения количества работников для повышения качества обслуживания.
- По результатам аудита IT-структуры ГФС разработать план и начать внедрение рекомендаций. Целью является развитие современной и защищенной IT-инфраструктуры.
- Автоматизация камеральных проверок для их большей эффективности и качества.
- Совершенствование рисковой модели налоговых проверок – детализация критериев модели рисков.
- Сегментация и приоритезация налоговых должников для дальнейшего внедрения стратегии прямых контактов с должниками.
- Разработка стратегии и дорожной карты повышения уровня добровольной уплаты налогов.
- Исследование удовлетворенности работников ГФС условиями труда и культурой организации (т.н. Organizational Health Index).
- Реализация мероприятий по нематериальной мотивации работников ГФС – разработка и внедрение инициатив по неденежного поощрения работников.
- Пересмотр функционального и регионального распределения работников.
Эти инициативы значительно повысят эффективность работы ГФС, уверены в Минфине.
"Они положительно повлияют на процесс работы внутри структуры, и являются теми инициативами, которые возможно реализовать в краткосрочной перспективе. Сейчас крайне необходимо получить быстрые и качественные результаты, которые станут фундаментом для будущих преобразований", – отметили в министерстве.
Напомним, Министерство финансов Украины намерено расширить действие информационной системы "единого окна" на операции по перемещению товаров во всех таможенных режимах, а также внести ряд других изменений в работу системы с 1 февраля 2018 года.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, реформы, налоги, Минфин
- Для украинских предприятий, работающих в "ЛДНР" предусмотрена упрощенная процедура отчетности
- У украинцев осталось несколько недель, чтобы заплатить налог на недвижимость: что грозит должникам
- Кабмин возьмется за «покращення» журналистики
- Будущее Украины. Когда страна побежит в полную силу
- Какие максимальные пенсии получат украинцы после покращення
- Украинцев готовят к доллару за 30 грн, но может быть еще хуже
- Право на детство отняла война21:35
- На первый план выходят провокации18:30
- В Донецкой области могут появиться 5 индустриальных парков, инвесторы уже ехидно не улыбаются – Жебривский18:15
- 5 тысяч долларов – и квартира в Луганске ваша: стало известно о ценах на жилье в городах Донбасса17:10
- В Донецкой области объявлены чрезвычайная пожарная опасность и штормовое предупреждение16:57
- ЖИТЕЛИ 42-Х ПОСЕЛКОВ ПРИФРОНТОВОЙ ЗОНЫ ПОЛУЧАТ НАБОРЫ ВЫЖИВАНИЯ В ОКТЯБРЕ13:49
- Контрразведке стали известны имена личностей двух российских генералов, которые руководили террористами на Донбассе13:18
- К оккупированному Донбассу приближается огромная колонна грузовиков11:12
- Наркотики и насилие: что царит в тюрьмах «ЛДНР»09:42
- На КПП Донбасса создадут "фирменный украинский стиль"22:35
- Три причини випадіння волосся: на що звернути увагу22:57
- ИГИЛ заявил об успешной "зачистке" российского спецназа: Москва ответила22:28
- В Раде начали работу над законопроектом о криптовалютах22:12
- СМИ: Россия еще в одной стране готовит сепаратистский «референдум»21:58
- Астрологический прогноз с 30 сентября по 6 октября21:45
- Право на детство отняла война21:35
- Что лучше для похудения: ходьба или бег?21:18
- ЕС и НАТО проведут уникальные учения21:00
- Росіяни масово їдуть до Києва з несподіваної причини20:45
- Как легко отучить себя от сладкого20:30
- Три причини випадіння волосся: на що звернути увагу22:57
- Право на детство отняла война21:35
- Что лучше для похудения: ходьба или бег?21:18
- Как легко отучить себя от сладкого20:30
- Как распознать приближающийся инсульт17:22
- Как сохранить прическу в дождливую и ветреную погоду15:20
- Мережу полонив незвичайний кіт з пальцями, як у людини (ФОТО)15:05
- О вреде сыра11:48
- За какие продукты щитовидка скажет вам «спасибо»10:00
- Що не можна їсти під час похмілля?08:26
- Советник Захарченко угрожает Украине уничтожением: названа причина, которая заставит армию "ДНР" начать наступление на Киев
- "В Луганске сейчас творится беспредел! Родителям срочно нужна помощь!" - пророссийская украинка из Санкт-Петербурга шокировала Сеть рассказом из Луганска
- "МГБ ДНР" начало зачистки "освободителей" в Горловке: Саня Кошка и Вова Камаз уже на подвале - соцсети сообщили подробности
- Незнакомый номер? Эксперт рассказал, как ставят на прослушку в Украине
- Москва не собирается заканчивать войну на Донбассе - стало известно о новом приказе кремлевских "кураторов"
- У Кремля начались большие проблемы с "армиями Л/ДНР" - "кураторы" приняли отчаянное решение
- "Рус***й мир" хвастается своими "достижениями" - фото семьи Прилепина и главаря "ДНР" Захарченко в Донецке вызвало резонанс в Сети
- Передвижные мобильные пункты «Ощадбанка» едут к КПВВ на Донбассе
- Стрелков "сдал с потрохами" Кремль: "экс-министр обороны ДНР" сознался, что погибший в Сирии генерал ВС РФ Асапов орудовал на Донбассе
- Начисление пенсий по-новому: названы возможные причины "обнуления" стажа