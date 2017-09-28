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МВФ сделал важное заявление по пенсионной реформе в Украине
В Фонде уверяют, что находятся в постоянном контакте с Кабмином
Принятие в Украине пенсионной реформы, которая соответствует целям программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), включающей сокращение дефицита Пенсионного фонда, критически важно для четвертого пересмотра программы и выделения Украине пятого транша. Об этом заявил заместитель главы департамента коммуникаций МВФ Уильям Мюррей на брифинге в Вашингтоне.
"Мы находимся в тесном контакте с властями по поводу пенсионной реформы. Ее имплементация является критически важным условием четвертого пересмотра программы МВФ и Украины. Мы призываем власти и парламент обеспечить соответствие принимаемого пенсионного закона целям реформы, которые были проработаны с МВФ и Всемирным банком", – сказал Мюррей.
Также сегодня, 28 сентября, министр финансов Украины подтвердил, что принятие Верховной Радой пенсионной реформы является ключевым условием для получения Украиной следующего транша кредита МВФ.
Как известно, правительство ожидает утверждения пенсионной реформы парламентом на следующей неделе. Верховная Рада на прошлой неделе так и не рассмотрела реформу. "Сегодня" узнал, чем может грозить стране нерасторопность нардепов, и остались ли у реформы шансы быть принятой. Правительство уже согласилось провести осовременивание пенсий с 1 октября задним числом – после того, как Рада проголосует за реформу.
Кроме того, Всемирный банк (ВБ) и МВФ в совместном письме к правительству Украины выразили опасения внесенными в законопроект о пенсионной реформе изменениями во время его подготовки ко второму чтению.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, МВФ, пенсионная реформа
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