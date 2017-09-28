Под Калиновкой возобновились взрывы снарядов

28.09.2017 11:36

На военных складах под Калиновкой возобновились взрывы: снаряды детонируют с периодичностью от 10 до 30 минут. Об этом сообщает ТСН. Ранок.

Накануне из региона эвакуировали более 30 тысяч человек и возвращаться домой им теперь не разрешают. Дороги перекрыты. Самые отчаянные пробираются домой пешком.

Спасатели заявляют, чтобы разминировать Калиновку и соседние села им понадобится несколько дней. И до первого октября продлили запрет полетов над местом взрывов, правда радиус закрытого неба сузили. На складах под Калиновкой до пожара хранились 83 тысяч тонн боеприпасов для танков, самоходных минометов и реактивной артиллерии.

Источник: https://from-ua.com