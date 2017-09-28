Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Под Калиновкой возобновились взрывы снарядов

28.09.2017 11:36
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Под Калиновкой возобновились взрывы снарядов

На военных складах под Калиновкой возобновились взрывы: снаряды детонируют с периодичностью от 10 до 30 минут. Об этом сообщает ТСН. Ранок.

Накануне из региона эвакуировали более 30 тысяч человек и возвращаться домой им теперь не разрешают. Дороги перекрыты. Самые отчаянные пробираются домой пешком.

Спасатели заявляют, чтобы разминировать Калиновку и соседние села им понадобится несколько дней. И до первого октября продлили запрет полетов над местом взрывов, правда радиус закрытого неба сузили. На складах под Калиновкой до пожара хранились 83 тысяч тонн боеприпасов для танков, самоходных минометов и реактивной артиллерии.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Калиновка, взрывы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх