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Под контролем: Гройсман о ситуации в Калиновке

28.09.2017 12:35
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Под контролем: Гройсман о ситуации в Калиновке

На своей странице в социальной сети Facebook глава украинского Кабмина Владимир Гройсман сообщил, что на складах артиллерии в Калиновке практически прекратились взрывы, саперы начали разминировать пятикилометровую зону, о чем сообщает replyua.net.

Как известно, в связи с тем, что интенсивность взрывов уменьшилась, люди начинают возвращаться в свои дома. «Боеприпасы пока что продолжают тлеть, но взрывы почти прекратились», - сообщил премьер. 

Также, по информации Владимира Гройсмана, ситуация полностью контролируемая. Сотрудники спасательных служб начали активно применять разведку в воздухе и планируют использовать авиацию для того, чтобы локализировать очаги возгорания. Премьер-министр акцентировал внимание на помощи, которую украинские граждане активно оказывали пострадавшим. «Уже в который раз наши люди доказали, что несмотря на все диверсии, которые организовывает враг, несмотря на то, какая произошла беда, ничто не преодолеет силу реального духа украинцев!», - выразил уверенность Гройсман.

Как уже сообщалось, взрывы на военных складах в Калиновском районе Винницкой области начались в вечернее время 26 сентября. 



Теги: Донбасс, Калиновка, взрыв, Гройсман
 
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