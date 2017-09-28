Под контролем: Гройсман о ситуации в Калиновке

28.09.2017 12:35

На своей странице в социальной сети Facebook глава украинского Кабмина Владимир Гройсман сообщил, что на складах артиллерии в Калиновке практически прекратились взрывы, саперы начали разминировать пятикилометровую зону, о чем сообщает replyua.net.

Как известно, в связи с тем, что интенсивность взрывов уменьшилась, люди начинают возвращаться в свои дома. «Боеприпасы пока что продолжают тлеть, но взрывы почти прекратились», - сообщил премьер.



Также, по информации Владимира Гройсмана, ситуация полностью контролируемая. Сотрудники спасательных служб начали активно применять разведку в воздухе и планируют использовать авиацию для того, чтобы локализировать очаги возгорания. Премьер-министр акцентировал внимание на помощи, которую украинские граждане активно оказывали пострадавшим. «Уже в который раз наши люди доказали, что несмотря на все диверсии, которые организовывает враг, несмотря на то, какая произошла беда, ничто не преодолеет силу реального духа украинцев!», - выразил уверенность Гройсман.



Как уже сообщалось, взрывы на военных складах в Калиновском районе Винницкой области начались в вечернее время 26 сентября.