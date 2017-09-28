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ПОМОЩЬ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА МОГУТ НАЗНАЧИТЬ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ

28.09.2017 09:53
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ПОМОЩЬ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА МОГУТ НАЗНАЧИТЬ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ

Если мама свое заявление о назначении такой помощи отправит по электронке. И на нем будет ее цифровая подпись.

Тогда в УСЗН должны назначить выплату такой помощи на следующий день после получения заявления.

Это стало возможным после внесения Кабинетом министров изменений в документы, регламентирующие назначение и выплату помощи семьям с детьми.

Постановление утверждено , 27 сентября («Обозреватель»).



Автор статьи: Татьяна Тихонова, журналист
Источник: http://zi.dn.ua 


Теги: Донбасс, ребенок, помощь, рождение
 
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