Пономарь: «Потеряем Украину – следующий шанс появится нескоро»

28.09.2017 11:24

Олег Пономарь, известный обозреватель, на своей странице в Фейсбуке напомнил всем о своем посте, написанном в начале сентября, где он подробно описал результаты информационной накрутки, которые появятся через месяц, сообщает replyua.net.



По словам Пономаря, эти результаты уже появились – общество доведено до состояния эмоционального экстаза, но прежде, чем писать гневные комментарии, нужно подумать, какую смысловую нагрузку они несут. Обозреватель подчеркивает, что враг Украины силен в гибридной информационной войне, и цель врага заключается в том, чтобы сменить власть в Киеве. «Цель врага - сменить власть, которая ведет Украину в НАТО и ЕС. Цель врага - заставить Украину капитулировать. Времени у врага очень мало. Согласно новому Закону США о санкциях - до 1 Февраля. Что нужно делать, чтобы не сломаться? Чтобы выстоять? Знаете, как отмораживается организм в стрессовых критических ситуациях? Полный автомат», пишет Пономарь.



По его словам, нужно без эмоций делать свое дело, поскольку враг силен, и, если будет потеряна Украина, следующий шанс у нее появится нескоро.