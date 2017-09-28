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Пономарь: «Потеряем Украину – следующий шанс появится нескоро»

28.09.2017 11:24
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Пономарь: «Потеряем Украину – следующий шанс появится нескоро»

Олег Пономарь, известный обозреватель, на своей странице в Фейсбуке напомнил всем о своем посте, написанном в начале сентября, где он подробно описал результаты информационной накрутки, которые появятся через месяц, сообщает replyua.net

По словам Пономаря, эти результаты уже появились – общество доведено до состояния эмоционального экстаза, но прежде, чем писать гневные комментарии, нужно подумать, какую смысловую нагрузку они несут. Обозреватель подчеркивает, что враг Украины силен в гибридной информационной войне, и цель врага заключается в том, чтобы сменить власть в Киеве. «Цель врага - сменить власть, которая ведет Украину в НАТО и ЕС. Цель врага - заставить Украину капитулировать. Времени у врага очень мало. Согласно новому Закону США о санкциях - до 1 Февраля. Что нужно делать, чтобы не сломаться? Чтобы выстоять? Знаете, как отмораживается организм в стрессовых критических ситуациях? Полный автомат», пишет Пономарь. 

По его словам, нужно без эмоций делать свое дело, поскольку враг силен, и, если будет потеряна Украина, следующий шанс у нее появится нескоро. 



Теги: политика, Украина, Донбасс
 
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