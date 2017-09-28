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Порошенко и Меркель поговорили по телефону: о чем шла речь
Глава украинского государства в первую очередь поздравил канцлера Германии с победой на выборах
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, во время которого обсудили вопрос размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе, сообщает пресс-служба главы государства.
В первую очередь украинский лидер высказал Меркель поздравления с победой на парламентских выборах.
"От этой победы зависит стабильность всей Европы", – сказал Порошенко и пожелал немецкому канцлеру успешного завершения коалиционных переговоров.
Кроме того, собеседники обменялись мнениями по развитию ситуации на Донбассе и состоянию имплементации Минских договоренностей.
В частности, Порошенко и Меркель скоординировали подходы к реализации инициативы по развертыванию миротворческой операции ООН на территории оккупированной части Донбасса и неконтролируемом участке российско-украинской границы.
Также глава государства вспомнил и о приговоре замглавы Меджлиса Ильми Умерову. Порошенко отметил Меркель необходимость немедленных шагов для недопущения выполнения так называемого "приговора" против крымчанина, а также консолидации международной поддержки для ускорения решения вопроса освобождения всех украинских заложников из русского плена.
Напомним, 20 сентября на Генассамблее ООН президент Украины Петр Порошенко заявлял, что позиция России по размещению миротворцев лишь на линии соприкосновения и для охраны ОБСЕ говорит о намерении заморозить конфликт на Донбассе.
Также президент обратился к ООН с просьбой ввести миссию на Донбасс как можно быстрее. Кроме того он призвал генсека Организации направить на Донбасс миссию по оценке ситуации.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, переговоры, Порошенко, Меркель
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