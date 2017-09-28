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Срочная новость: военным дали приказ стрелять в людей
Без предупреждения?
ВСУ пообещали стрелять в подозрительных лиц возле военных объектов после взрывов в Калиновке.
После взрывов на военных складах в Калиновке на территории военных частей Сухопутных войск ВСУ введен усиленный режим охраны.
В Командовании Сухопутных войск отмечают, что личный состав, который привлекается к несению службы в суточном наряде и обеспечению охраны, согласно военным статутам, “имеет право применять оружие во время несения службы”.
Несанкционированное проникновение на территорию объектов военных частей влечет ответственность в соответствии с законодательством Украины. Граждан так же призвали сообщать о подозрительных лицах возле военных объектов или мест дислоцирования войск.
Трасса Винница-Житомир-Киев перекрыта.
Напомним, что в Калиновке горит крупнейший в ВСУ склад боеприпасов. Сама Калиновка находится совсем недалеко от Винницы, что стало причиной перекрытия трассы на Киев.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Калиновка, военные, стрельба
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