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Суд Киева: в заявлениях Януковича не было призывов к войне или к сепаратизму

28.09.2017 16:00
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Суд Киева: в заявлениях Януковича не было призывов к войне или к сепаратизму

В Оболонском суде Киева эксперты представили выводы лингвистической экспертизы, согласно которым Виктор Янукович, бывший президент Украины, никогда не делал заявлений, призывающих к агрессивной войне против Украины или же к сепаратизму.

Как передает replyua.net со ссылкой на Украинские новости, зачитывал результаты лингвистической экспертизы судья Владислав Девятко. «Призывы к изменению границ Украины и свержению ее конституционного строя в интервью СМИ и публичных высказываниях Януковича и в письме (к президенту России Владимиру Путину. – Ред.) от 01.03.2014 отсутствуют», - заявил судья. Помимо этого, эксперты полностью оправдали беглого президента, подчеркнув, что он не призывал к войне. 

Однако результаты экспертизы все же свидетельствуют о том, что заявления Януковича, а также его письмо президенту РФ могли быть использованы для действий, которые в дальнейшем нарушили суверенитет Украины, а также неприкосновенность границ государства. Напомним, что ранее стало известно о письме Януковича к Путину, в котором он просил ввести войска РФ в Украину. 



Теги: Донбасс, Киев, суд, сепаратизм, Янукович
 
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