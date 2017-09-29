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КАК С НОВОГО ГОДА БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ
Социальные инспекторы из УСЗН сегодня проверяют те семьи, где мамы получают «детские». Они смотрят, действительно ли эти деньги тратятся на нужды малышей. Если нет, то выплату пособий прекращают, сообщает zi.dn.ua.
А с нового года соц.работникам могут вменить в обязанности более тщательно проверять получателей субсидий. Социнспекторы будут иметь право ходить по домам субсидиантов, а также получить выписки из любых баз данных и реестров (кроме банковской тайны).
Это им даст возможность определить, так ли нужна человеку государственная помощь, за которой он обратился. Или эта семья в состоянии платить за коммунальные услуги самостоятельно.
Такие проверки станут реальностью, если законопроект «Об обеспечении госконтроля при предоставлении социальной поддержки» обретет силу закона.
Теги: Украина, Донбасс, субсидия, пособие, коммунальные услуги, проверки
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