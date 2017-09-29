КАК С НОВОГО ГОДА БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ

29.09.2017 14:49

Социальные инспекторы из УСЗН сегодня проверяют те семьи, где мамы получают «детские». Они смотрят, действительно ли эти деньги тратятся на нужды малышей. Если нет, то выплату пособий прекращают, сообщает zi.dn.ua.

А с нового года соц.работникам могут вменить в обязанности более тщательно проверять получателей субсидий. Социнспекторы будут иметь право ходить по домам субсидиантов, а также получить выписки из любых баз данных и реестров (кроме банковской тайны).

Это им даст возможность определить, так ли нужна человеку государственная помощь, за которой он обратился. Или эта семья в состоянии платить за коммунальные услуги самостоятельно.

Такие проверки станут реальностью, если законопроект «Об обеспечении госконтроля при предоставлении социальной поддержки» обретет силу закона.