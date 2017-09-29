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Мариупольцев просят включать свет ближних фар авто
29.09.2017 19:05
За невключенный свет ближних фар за городом мариупольцев будет наказывать полиция. Об этом 0629 сообщили в пресс-службе патрульной полиции Мариуполя.
«С 1 октября на загородных дорогах необходимо включать дневные ходовые огни или ближний свет фар», - напоминают правоохранители.
Также полиция сообщает, что данное требование пункта 9.8 Правил дорожного движения действует с 1 октября по 1 мая, является обязательным для исполнения и призвано повысить безопасность дорожного движения в затемненных участках дороги как в светлое время суток, так и в темное.
Эти правила вступили в силу с 2013 г. За невыполнение этого требования ПДД нарушителям грозит штраф от 425 гривен.
Теги: Донбасс, безопасность, Мариуполь, авто, штраф, свет, ПДД, патрульная полиция
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