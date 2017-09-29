Наказанный предатель: в Крыму ФСБ задержала “шпиона”, бывшего военного ВСУ, – Генштаб

29.09.2017 15:48

До 2014 года Дмитрий Долгополов проходил службу в ВСУ в Крыму. С приходом “русской весны” он изменил присяге, переметнувшись на сторону оккупантов. Через три года после предательства ФСБ задержала перебежчика по подозрению в шпионаже. Об этом сообщил пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в Facebook, передает “Диалог.UA”.

"Дима Долгополов. Служил в рядах ВС Украины (майор, заместитель по работе с личным составом в Артиллерийском дивизионе 406 обаг в Симферополе) ", - написал он.

Во время захвата полуострова Долгополов решил переметнуться на сторону России, надеясь на высокую зарплату. Селезнев пишет, что не располагает данными о работе Долгополова на украинские спецслужбы. Данные Дмитрия Долгополова размещены на сайте “Миротворец”.