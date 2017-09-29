Порошенко рассказал, что говорит ему жена с утра до вечера

29.09.2017 11:10

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, какие советы дает первая леди страны в связи с новым законом об образовании.

В частности, глава государства отметил, что новый закон об образовании заботится об обучении людей с особыми потребностями, об инклюзивной образовательной среде.

«Это очень важно, когда первая леди Марина Порошенко мне с утра до вечера говорит: проект инклюзивного образования должно быть нашим первым приоритетом. У нас есть мощный лоббист даже внутри моей семьи», – сказал он.

Касаясь, резонансной 7 статьи закона, Порошенко отметил, что статус украинского языка как государственного наполняется реальным содержанием.

«Это было одним из моих приоритетов во время избирательной кампании на пост президента – и оно сейчас очень твердо и настойчиво реализуется. Мы не могли не усилить роль украинского языка в образовании. О чем тут дискутировать? Человек, который заканчивает украинскую школу, должен уметь говорить на украинском языке», – заявил президент.

Однако Порошенко пообещал пристально следить, «чтобы оставался широкий простор для свободного использовании других языков, на которых говорят граждане Украины».

По его словам, Украина обеспечит права нацменьшинств в соответствии с международными обязательствами.

«Мы не должны и не будем обращать внимании на истерические заявления Государственной думы Российской Федерации, которую давно прозвали «тюрьмой народов», из которой мы вырвались и никогда не вернемся.», – сказал президент.

Источник from-ua.