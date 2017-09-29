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Порошенко рассказал, что говорит ему жена с утра до вечера

29.09.2017 11:10
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Порошенко рассказал, что говорит ему жена с утра до вечера

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, какие советы дает первая леди страны в связи с новым законом об образовании.
В частности, глава государства отметил, что новый закон об образовании заботится об обучении людей с особыми потребностями, об инклюзивной образовательной среде.
«Это очень важно, когда первая леди Марина Порошенко мне с утра до вечера говорит: проект инклюзивного образования должно быть нашим первым приоритетом. У нас есть мощный лоббист даже внутри моей семьи», – сказал он.
Касаясь, резонансной 7 статьи закона, Порошенко отметил, что статус украинского языка как государственного наполняется реальным содержанием.
«Это было одним из моих приоритетов во время избирательной кампании на пост президента – и оно сейчас очень твердо и настойчиво реализуется. Мы не могли не усилить роль украинского языка в образовании. О чем тут дискутировать? Человек, который заканчивает украинскую школу, должен уметь говорить на украинском языке», – заявил президент.
Однако Порошенко пообещал пристально следить, «чтобы оставался широкий простор для свободного использовании других языков, на которых говорят граждане Украины».
По его словам, Украина обеспечит права нацменьшинств в соответствии с международными обязательствами.
«Мы не должны и не будем обращать внимании на истерические заявления Государственной думы Российской Федерации, которую давно прозвали «тюрьмой народов», из которой мы вырвались и никогда не вернемся.», – сказал президент.

Источник from-ua.



Теги: Донбасс, жена, разговор, Порошенко
 
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