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Путин и Донбасс: эксперт назвал реальное условие вывода “ихтамнетов” из "Л/ДНР"
Предложенный президентом РФ Владимиром Путиным “миротворческий план” не означает, что Кремль готов к окончанию войны на востоке Украины. Киев не должен отбрасывать вариант дальнейшей эскалации конфликта. Военный обозреватель Юрий Карин в интервью "Апострофу" отметил, что появление “голубых касок” ООН на Донбассе позволит говорить о выводе “ихтамнетов”.
Однако надеяться, что Кремль выполнит условия договора и не пойдет на эскалацию боевых действий, не стоит. Москва, скорее всего, не откажется от раскачивания ситуации в разных сферах в Украине, считает эксперт. Более того, явного стремления окончить войну на Донбассе пока в РФ нет. Ранее российские эксперты заявили, что официальная Москва не даст согласия на ввод миротворческого контингента, так как не хочет становиться стороной конфликта. Тем временем наблюдатели ОБСЕ cообщили о росте числа вооруженных провокаций на четверть.
Теги: Донбасс, Путин, Российская Федерация, ООН, ОБСЕ, ДНР, ЛНР, миротворцы
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