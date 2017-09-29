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СБУ сорвала в Брюсселе провокационную акцию российских спецслужб с участием экс-депутата Елены Бондаренко

29.09.2017 16:31
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СБУ сорвала в Брюсселе провокационную акцию российских спецслужб с участием экс-депутата Елены Бондаренко

Служба безопасности Украины и Национальная полиция предотвратили проведение антиукраинской акции, организованной российскими спецслужбами. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает fakty.ua.

«Оперативники Службы безопасности Украины установили, что спецслужбы РФ планировали провести в Брюсселе акцию по дискредитации Украины перед европейским сообществом. Провокаторы планировали обвинить украинскую власть в, якобы, притеснениях журналистов и „свободной прессы“. Для этого в Брюссель выехали несколько граждан Украины как „ораторы“ круглого стола на тему: „Нарушение прав человека, ограничение свободы прессы и политические репрессии в Украине“», — говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что для усиления «эффекта» от их выступления и предоставления дополнительной «правдивости» организаторы планировали прямое включение из Киева, «во время которого проплаченные „блоггеры“ и „журналисты“ должны были подтвердить информацию о притеснениях и преследованиях».
Правоохранители задокументировали, что «блоггеров» и «журналистов» организаторы фейковых акций наняли на «черном рынке труда» за деньги. В доказательство пресс-центр СБУ опубликовал в «Фейсбуке» фото письменного пояснения одного из участников провокационного мероприятия, который рассказал, что организаторы обещали заплатить ему 100 грн в час.

«Для предотвращения их идентификации европейскими партнерами, кураторы обязали „массовку“ надеть черные очки… якобы, из-за опасений за собственную жизнь. Единственным широко известным обществу лицом на этом фейковом мероприятии была народный депутат Украины V, VI, VII созывов Елена Бондаренко (бывший член Партии регионов. — Авт.), которая отказалась от дачи объяснений правоохранителям. Однако за нее охотно это сделала нанятая для „шоу“ публика», — заявили в СБУ.
Стоит отметить, что Елена Бондаренко является частым гостем на российских федеральных телеканалах, где в уничижительной форме комментирует события в Украине.

В СБУ также сообщили об открытии уголовных производств, в рамках которых планируется допросить организаторов фейкового съезда «блогеров» для документирования противоправной деятельности спецслужб РФ.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Брюссель, спецслужбы, СБУ, Нацполиция
 
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