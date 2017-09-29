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Скандал в Польше: директор магазина повесил табличку, в которой требует проверки всех украинцев на кассе
"Каждый гражданин Украины, пройдя кассу, подлежит проверке", - написано на польском и украинском языках. Вначале фотография скандальной таблички была опубликована в социальных сетях местными жителями, а вскоре, опять же, благодаря Всемирной паутине, попала в Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения, сообщает "Диалог.UA".
Итак, украинофобское "художество" хозяина супермаркета Bimex Ежи Бителя не продержалось и сутки. Табличку Битель снял, извинился за свое поведение и прокомментировал: "На самом деле она (табличка - ред.) висела сутки, но ее уже сняли.
Я сказал сделать ее под влиянием импульсивного решения. Искренне извиняюсь перед всеми, кто чувствует себя оскорбленным. Таблички с таким содержанием не должно быть", - сказал он и пояснил, что приказал установить скандальный постер после того, как некий гражданин Украины утащил из супермаркета две сумки продуктов.
Однако инцидент быстро замять не удалось. Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения проинформировал о инциденте прокуратуру, омбудсмена и Посольство Украины в Польше. Там заявляют, что этот вопиющий случай не останется безнаказанным.
Теги: Украина, Донбасс, Польша, магазин, украинцы, посольство, продукты, проверка
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