УКРАИНЦАМ НЕ БУДУТ ПЛАТИТЬ ПОСОБИЕ ПРИ ПОТЕРЕ РАБОТЫ

29.09.2017 21:10

Кабмин утвердил изменения в структуру бюджета Фонда социального страхования от безработицы на текущий год. Такое сообщение сделали в Министерстве социальной политики, передает zi.dn.ua.

Такие меры было решено принять после анализа результатов выполнение бюджета Фонда в прошлом году. Ведь размер минимальной заработной платы вырос почти в 2 раза. Также не последнюю роль сыграла необходимость компенсировать единый социальный взнос работодателям, которые принимают на работу ВПЛ.

На данный момент был увеличен объем средств на компенсацию пособия по безработице и возмещение хозяевам предприятий ЕСВ. Правда, получать пособие теперь смогут далеко не все, потерявшие рабочие места.