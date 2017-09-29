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УКРАИНЦАМ НЕ БУДУТ ПЛАТИТЬ ПОСОБИЕ ПРИ ПОТЕРЕ РАБОТЫ
29.09.2017 21:10
Кабмин утвердил изменения в структуру бюджета Фонда социального страхования от безработицы на текущий год. Такое сообщение сделали в Министерстве социальной политики, передает zi.dn.ua.
Такие меры было решено принять после анализа результатов выполнение бюджета Фонда в прошлом году. Ведь размер минимальной заработной платы вырос почти в 2 раза. Также не последнюю роль сыграла необходимость компенсировать единый социальный взнос работодателям, которые принимают на работу ВПЛ.
На данный момент был увеличен объем средств на компенсацию пособия по безработице и возмещение хозяевам предприятий ЕСВ. Правда, получать пособие теперь смогут далеко не все, потерявшие рабочие места.
Теги: Украина, Донбасс, страхование, зарплата, безработица, бюджет, Кабмин, ВПЛ
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