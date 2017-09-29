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В Украине стартует месячник добровольной сдачи оружия

29.09.2017 13:52
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В Украине стартует месячник добровольной сдачи оружия

Люди, сдавшие добровольно оружие освобождаются от уголовной ответственности. В Украине октябрь 2017 года станет месяцем добровольной сдачи оружия, передает strana.ua.

Максимальное наказание за незаконное владение оружием – лишение свободы сроком от 3 до 7 лет.

Но если в течение этого месяца граждане добровольно сдадут оружие и боеприпасы, которые хранятся незаконно, то они освобождаются от уголовной ответственности.

Начальник отдела контроля за оборотом оружия Вячеслав Савченко отметил, что целью данного месячника является изъятие незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатки и специальных средств, а также других опасных материалов.

"С данной целью граждане могут обратиться в отделы Нацполиции, территориальных подразделений, отдела контроля за оборотом оружия в Киеве, граждане могут обращаться в любое время", - отметил Савченко.

Также в полиции добавили, что в апреле, когда тоже проводился такой месячник, граждане активно сдавали свое оружие.

"Во время его проведения было сдано большое количество оружия – более 570 единиц, это нарезное армейских образцов, охотничье, холодное, также было сдано большое количество гранат, боеприпасов, снарядов, более 10 тыс. патронов различного калибра", - добавил Савченко.



Теги: Украина, Донбасс, оружие, боеприпасы, уголовная ответственность, Нацполиция
 
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