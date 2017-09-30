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Гройсман о помощи пострадавшим в Калиновке: Если надо будет – увеличим ассигнования
Помощь пострадавшим в Калиновке могут увеличить. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.
"Пообщался с жителями Калиновки и Павловки – люди понемногу возвращаются в дома, восстанавливают привычный образ жизни. Крупный пожар нанес бедствия. Более 15 семей остались "под открытым небом" – дома сгорели. Большинству жителей нужны новые крыши, окна, ремонт стен. Тщательной проверки требуют здания школ и больниц – вероятность повреждений и угроз разрушений должны исключить полностью", – написал он.
Премьер обещает: все, что разрушено – будет восстановлено. "В случае реальной необходимости – увеличим ассигнования", – написал он.
Ранее Гройсман сообщил, что выделенные Кабинетом министров Украины 100 млн грн на ликвидацию последствий взрывов на складе боеприпасов под Калиновкой Винницкой области поступят на счета распорядителей средств сегодня до конца дня.
Он также сообщил, что во время совещания в Калиновке всем руководителям районного и областного уровня была поставлена задача определить ответственность за каждое село и каждую общину, где произошли разрушения в результате взрывов на складах. Премьер отметил, что сейчас мобилизуются и завозятся в районы стройматериалы для максимально быстрого восстановления пострадавших и разрушенных зданий.
Источник: segodnya.ua
Теги: Донбасс, Калиновка, помощь, Гройсман, пострадавшие
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