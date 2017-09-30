- Зима близко: 1 октября украинская полиция проверит знания правил дорожного движения22:06
- Откуда деньги: банки заинтересовались доходами украинцев21:25
- Девять украинских батальонов уже совместимы с войсками стран НАТО, – Генштаб21:05
- В Украине группировка "врачей" продала "уникальных аппаратов для похудения" на 5 миллионов гривен20:22
- Правоохранители не открывали уголовные производства по факту повышения цен на сжиженный газ20:05
- В Украине создан Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности19:06
- Возмещение ущерба за разрушенное в зоне АТО жилье: миссия выполнима?18:47
- Черговий антиукраїнський скандал у Польщі: до справи підключилася прокуратура18:24
- Медреформа: за 85% звернень в медзаклади платити не треба18:04
- Бойцы Нацгвардии на служебном автомобиле устроили ДТП в Одессе 17:47
Откуда деньги: банки заинтересовались доходами украинцев
НБУ потребовал от банков усилить контроль за операциями клиентов. Кого затронут новации?
25 мая 2017 года НБУ утвердил изменения к Положению об осуществлении банками финансового мониторинга. В результате клиенты банков с новыми для себя процедурами подтверждения легальности происхождения доходов. C сентября банки ужесточили требования.
Ежедневно банки отправляют сотни уведомлений о проведении или попытках проведения операций, подпадающих под финансовый мониторинг. Контроль операций клиентов автоматизирован и большинство транзакций фильтруются автоматически.
Если клиент проводит рисковую операцию, согласно нормативам НБУ, банк не только откажет в проведении этой операции, но и сообщит о попытке ее проведения. Поэтому украинцы обязаны не только отвечать на все вопросы банковского специалиста, но и подтверждать свои сделки многочисленными документами.
Без мониторинга - операции до 15 000 грн
Операции физических лиц в сумме до 15 000 грн не подпадают под мониторинг. Если сумма транзакции выше, банк вправе затребовать документальное подтверждение источника происхождения денег клиента.
"Если клиент проводит рисковую операцию, согласно нормативам НБУ, банк не только откажет в проведении этой операции, но и сообщит о попытке ее проведения. Поэтому граждане обязаны не только отвечать на все вопросы банковского специалиста, но и подтверждать свои сделки многочисленными документами".
Какие подтверждающие документы могут потребоваться и какие источники дохода можно указать? Перечень таких подтверждающих документов указан в пункте 50 раздела V Положения об осуществлении банками финансового мониторинга", утвержденном постановлением НБУ № 417 от 26.06.2015 г.
Для физических лиц, в том числе предпринимателей, это зарплата, выплата по гражданско-правовым договорам, выручка за товары или услуги, продажа имущества, получение наследства или выигрыш в лотерею. Достаточным подтверждением будет копия декларация о доходах за прошлый год с отметкой налоговой инспекции, копия такой декларации органа иностранного государства (для нерезидентов и для граждан Украины, которые получали доход за границей). Если декларация на подавалась, банк запросит у клиента информацию о его доходах и уплаченных налогах, заверенную в налоговой инспекции.
Что делать, если доход нельзя подтвердить документально?
Внутренняя банковская анкета клиента содержит также раздел о прочих источниках поступления средств на счета физических лиц. Такие источники поступлений как финансовая помощь, доход от продажи ценных бумаг, доход от продажи или уступки права требования, а также поступления в виде займа также являются легальными.
Копии соответствующих договоров служат подтверждением законности средств для проведения операций. Хотя некоторые банки уведомляют клиентов, что они не принимают в качестве подтверждения источника дохода договоры о финансовой помощи или займе. Вероятно, слишком большое количество клиентов банков живет в долг.
Сообщает ли банк о поступлениях или расходах граждан в налоговую инспекцию?
Банковские учреждения напрямую не уведомляют органы налоговой службы о транзакциях клиентов. Но обобщенные сведения, которые попали на контроль в Госфинмониторинг, направляются кроме других контролирующих органов и в Государственную фискальную службу. Например, за первое полугодие 2017 года Госфинмониторинг отправил в ГФС 41 обобщенный материал и 18 дополнительных обобщенных материалов.
Когда же появится мониторинг расходов граждан Украины с целью налогообложения? Фактически он уже появился. И если украинцам пока не приходят уведомления из налоговой инспекции с просьбой подтвердить доходы и подать налоговую декларацию, то только потому, что не работает в полной мере механизм налогового контроля в отношении граждан. Стоит ожидать, что эти "недоработки" устранят в течение ближайших лет.
Источник: finance.liga.net
Теги: Донбасс, банки, украинцы, доходы
- Кредиты с подвохом: о чем умалчивают в банках и что стоит знать украинцам
- Банки будут проверять украинцев и их доходы по-новому
- Нацбанк упростил зарубежные операции украинцам
- Українців не будуть карати за обхід блокування російських сайтів
- Украинцы скоро не смогут уклоняться от мобилизации
- Президент подписал закон об улучшении защиты прав вкладчиков
- В АВДЕЕВКЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОПАДАНИЯ СНАРЯДА СГОРЕЛ ДОМ20:48
- Кобзон возглавил детскую музыкальную академию в ОРДО19:45
- Боевик из батальона "Призрак" получил 10 лет тюрьмы19:23
- «Мариуполь» проиграл заключительный матч 1 круга Премьер-Лиги17:56
- В «ЛНР» шахтеров и металлургов набирают в «элитные» саперы16:49
- Полицейский пес Туман из Мариуполя стал чемпионом16:08
- Половину похищенных на оккупированном Донбассе людей убили, - правозащитники15:48
- В оккупированной Макеевке семейная пара жестоко избила оставленного ей на попечение 6-летнего ребенка15:25
- Як переселенець з Донецька став місцевим куркулем15:06
- «Подвиги» военного преступника генерала РФ Асапова на Донбассе14:07
- Модель plus size удивляет Сеть своей нестандартной фигурой22:39
- Чем так полезна вода с замороженным лимоном натощак22:24
- Зима близко: 1 октября украинская полиция проверит знания правил дорожного движения22:06
- Звезда фильма "Такси" попал в базу Миротворца21:47
- Откуда деньги: банки заинтересовались доходами украинцев21:25
- Девять украинских батальонов уже совместимы с войсками стран НАТО, – Генштаб21:05
- В АВДЕЕВКЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОПАДАНИЯ СНАРЯДА СГОРЕЛ ДОМ20:48
- В Украине группировка "врачей" продала "уникальных аппаратов для похудения" на 5 миллионов гривен20:22
- Правоохранители не открывали уголовные производства по факту повышения цен на сжиженный газ20:05
- Кобзон возглавил детскую музыкальную академию в ОРДО19:45
- Чем так полезна вода с замороженным лимоном натощак22:24
- Медреформа: за 85% звернень в медзаклади платити не треба18:04
- Як переселенець з Донецька став місцевим куркулем15:06
- Врачи посоветовали простой способ, как сохранить здоровье14:43
- Жизнь по рейтингам: 10 стран, которые вы не ожидали увидеть выше Украины14:22
- Один день в оккупированном Донецке: по жизни перебежками13:25
- В Украине идет "чистка" нотариусов: вырастут ли цены и чего ждать12:45
- Названы продукты, повышающие интеллект12:09
- Это должен знать каждый! Мировые СМИ сообщили о судьбе Порошенко10:36
- Чугуївські владники через суд виселяють 12-х переселенців10:13
- Советник Захарченко угрожает Украине уничтожением: названа причина, которая заставит армию "ДНР" начать наступление на Киев
- "Абизяна как взъерепенилась: я на позициях кровь проливал!" - в Донецке из маршрутки выгнали террориста "ДНР" с боевой подругой. Соцсети в восторге
- "В Луганске сейчас творится беспредел! Родителям срочно нужна помощь!" - пророссийская украинка из Санкт-Петербурга шокировала Сеть рассказом из Луганска
- Команда дана: Кремль готовит серьезный удар по оккупированному Донбассу
- Это должен знать каждый! Мировые СМИ сообщили о судьбе Порошенко
- "Отмазки" России относительно трагедии MH-17 больше не пройдут: комиссия сообщила новые факты о крушении малайзийского боинга
- Москва не собирается заканчивать войну на Донбассе - стало известно о новом приказе кремлевских "кураторов"
- У Кремля начались большие проблемы с "армиями Л/ДНР" - "кураторы" приняли отчаянное решение
- Щитовидная железа — 12 предупреждающих звоночков
- Путин и Донбасс: эксперт назвал реальное условие вывода “ихтамнетов” из "Л/ДНР"