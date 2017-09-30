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Порошенко подписал указ о праздновании годовщины Оранжевой революции и Майдана

30.09.2017 17:28
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Порошенко подписал указ о праздновании годовщины Оранжевой революции и Майдана

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О праздновании в 2017 году Дня достоинства и свободы". Об этом сообщает пресс-служба президента.

День достоинства и свободы в Украине празднуют 21 ноября.

"Указ направлен на должное празднование в 2017 году Дня достоинства и свободы, чествование гражданского подвига участников "оранжевой революции" и "революции достоинства", учитывая важное значение этих событий для утверждения демократических ценностей, идеалов свободы и справедливости и европейского пути развития Украины", - сообщает пресс-служба.

Согласно указу, Кабмин должен создать организационный комитет по подготовке и празднованию четвертой годовщины Дня достоинства и свободы.

Правительство должно разработать и обеспечить выполнение плана мероприятий не только в Киеве, но и в других населенных пунктах.

Это могут быть мемориальные, торжественные и культурно-художественные мероприятия с участием представителей органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, духовенства, общественности и участников революционных событий в Украине в 2004, 2013-2014 годах, участников военной операции в Донецкой и Луганской областях, сообщает пресс-служба.

Источник: strana.ua



Теги: Донбасс, Оранжевая революция, праздник, указ, Майдан, Порошенко
 
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