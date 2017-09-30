Синоптики: вже незабаром - перший сніг і ожеледь

30.09.2017 11:06

В Україні у другій половині жовтня можливе випадіння першого снігу, утворення ожеледиці та налипання мокрого снігу, передає УНН з посиланням на прес-службу Укргідрометцентру.

"У другій половині жовтня також ймовірні окремі ускладнення в життєдіяльності населення або в роботі окремих галузей господарства через посилення вітру в поєднання з опадами, локальні дощові паводки, в окремі дні не виключаються і короткочасні зимові явища (наприклад випадіння першого снігу, утворення ожеледиці або налипання мокрого снігу)", - йдеться у повідомлення.

За інформацією Укргідрометцентру, упродовж жовтня 2017 року ймовірні різкі зміни у температурному режимі, випадіння різної інтенсивності опадів в поєднанні з посиленням вітру, окремі нічні заморозки, що може призвести до ускладнень в господарській діяльності або виникнення локальних надзвичайних ситуацій. При цьому, уточнили синоптики, тумани (що мають досить високу вірогідність, як і в останні роки) та дощі збільшуватимуть загрозу виникнення ДТП, збільшується також ймовірність окремих випадків отруєння людей грибами.

Источник: expres.ua