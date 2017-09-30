В поезде Измаил-Киев курильщики чуть не сожгли тамбур

30.09.2017 17:07

Оставленный пассажиром окурок стал причиной небольшого пожара в поезде №146 "Измаил-Киев". Об этом пишет "Думская".

Инцидент произошел в 3:10 на станции Слободка.

Горел тамбур поезда. Железнодорожники ликвидировали пожар самостоятельно за 15 минут. Работала поездная бригада и работники станции. Огонь повредил перегородку тамбура и туалет.

Пострадавших нет. Пассажиров из вагона, где произошло возгорание, разместили в других вагонах, после чего поезд отправился дальше.