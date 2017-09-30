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В Украине группировка "врачей" продала "уникальных аппаратов для похудения" на 5 миллионов гривен
Разоблачена группировка в составе 4 человек, которая продала "уникальных аппаратов для похудения" на 5 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
Участникам преступной группы удалось обмануть почти 250 украинцев, которые имеют проблемы с избыточным весом. Злоумышленники предлагали своим клиентам фиктивные системы и оборудование для похудения, которые не соответствовали заявленным техническим требованиям.
Все члены группы - жители Запорожья в возрасте от 29 до 30 лет.
"Для размещения объявлений мошенники использовали созданный по их заказу интернет-сайт. Международные центры инновационных технологий якобы размещались в Киеве и Одессе, и там предоставлялись услуги по коррекции фигуры. В то же время их «офис» находился в арендованном подвальном помещении", - говорится в сообщении.
Оперативники установили, что мошенники представлялись врачами с большим опытом работы. Злоумышленники навязывали клиентам мнение о приобретении персонального устройства для эффективного похудения. При этом его стоимость была завышена в несколько десятков раз.
"На "уникальной" модели похудения злоумышленники успели заработать значительные суммы денег. Так, в одном из случаев потерпевший перевел на счет злоумышленников более 600 тысяч гривен. В целом сумма доходов преступной группы составляет около 5 млн гривен, а жертвами от их действий стали около 250 граждан", - говорится в сообщении.
В дальнейшем потерпевших, которые уже "попались на крючок", злоумышленники заставляли в течение длительного времени перечислять на свои банковские счета значительные суммы денег. "Эти средства требовались другими участниками преступной группы. Они под видом работников государственных контролирующих органов требовали у клиентов деньги за "решение проблем", которые возникли у пострадавших из-за использования ими приобретенного оборудования", - отмечают в полиции.
Членам преступной группы сообщено о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Судом решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.
Источник: ostro.org
Теги: Украина, Донбасс, похудение, врачи, полиция, группировка
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