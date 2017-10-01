Хрущевкам исполняется 60 лет: что с ними будет после окончания срока эксплуатации

01.10.2017 12:06

Одному из главных символов советской эпохи — хрущевкам — в этом году исполняется 60 лет. С 1957-го по 1985-й строители возвели сотни тысяч пятиэтажек с компактными планировками. Дома, получившие в Союзе прозвище в честь Никиты Хрущева, на самом деле в первой половине ХХ века придумал французский архитектор Ле Корбюзье, он же, как некоторые считают, обозначил высоту потолка в 2,48 м как минимальную для жизни человека. А вот первые советские хрущевки проектировал инженер-строитель Виталий Лагутенко — дедушка фронтмена группы "Мумий Тролль" Ильи Лагутенко.

Их строили преимущественно из готовых панелей, реже из кирпича и крупных блоков, и не выше пяти этажей, ведь именно на такую высоту, по строительным нормам, человек мог подняться без лифта. Раздавали квартиры бесплатно, поэтому жильцы, несмотря на тесноту и далеко не идеальное качество, были вне себя от счастья, ведь многие впервые обрели собственный уголок с ванной и балконом.

Хрущевки возводили стахановскими темпами, что не могло не привести к казусам. Чтобы не рыть траншеи, трубы теплотрасс тянули по земле, а в комнатах порой закладывали дверные проемы. Спустя четверть века их планировали снести, построив на их месте новые дома. Но со временем "25" сменилось на "60", а судя по ситуации в стране, они переживут еще и нас с вами. Да и специалисты говорят, что при должном ремонте и модернизации они простоят еще не один десяток лет.

Одесские Черемушки и борьба дизайнеров интерьера за каждый сантиметр

В Одессе первые хрущевки появились в конце 1950-х на ул. Успенской. Они, что называется, "резали глаз" на фоне старинных памятников архитектуры, но, тем не менее, вызывали зависть к их обитателям.

"Их строили для партийных работников. Эти дома считались элитными, потому что были с дополнительными удобствами, но кухни все равно "жали в бедрах", — вспоминает одессит Виктор Корейша.

Затем типовые новостройки появились в районе ул. Сегедской и просп. Шевченко.

"Мы жили в казармах у воинской части на проспекте Шевченко. Наш восьмой дом, казалось, был на краю света: за нами было совершенно пустое пространство с маленькими частными домиками. Прямо перед нашими окнами — пустырь, вокруг которого шла асфальтированная дорожка плаца", — вспоминает его супруга Татьяна.

Рядом с их домом и начали появляться хрущевки.

"Строили быстро, буквально за пару лет дома сдали и начали заселять. Примерно тогда же казарму отремонтировали и переделали под жилой дом", — вспоминает Татьяна.

Этот район назвали "Черемушки" в честь села на окраине Москвы, где впервые стали возводить хрущевки. Но в начале 1960-х, когда пятиэтажки стали одна за другой появляться на пустырях и стрельбищном поле в границах нынешних улиц Инглези, Космонавтов, Ицхака Рабина и Маршала Малиновского, название "Черемушки" перекочевало к этому микрорайону и используется в обиходе одесситов по сей день.

"Мы въехали в один из первых домов на Маршала Малиновского. За соседним зданием еще было поле, а в квартале от нас — крохотный водоем. Мы бегали туда ловить рыбу", — вспоминает одесситка Елена Лазнева, добавляя, что теперь на месте пруда — огромный жилой комплекс.

Припоминают старожилы и строительные казусы, связанные с возведением панельных домов на скорую руку: неровные стены и потолки и даже отсутствие проходов в межкомнатных стенах, которые потом приходилось пробивать кувалдами.

По словам жильцов, они сами облагораживали придомовые территории. Дома зачастую располагали таким образом, чтобы создать просторные внутренние дворы, где и высаживали растения, строили детские площадки. За счет этого район Черемушек считается одним из самых зеленых в Одессе. Кроме того, по задумке строителей, в центре каждого квартала, застроен­ного одинаковыми пятиэтаж­ками, находились школа, детский сад и спортивная площадка с футбольным полем. Так что людям, которые попали сюда впервые, может показаться, что это — кварталы-клоны. Еще одной особенностью района можно считать большие серебристые трубы теплотрасс, которые проложили на поверхности.

ПЕРЕПЛАНИРОВКА. Сейчас одесские хрущевки понемногу преображаются. В подъездах устанавливают новые окна, которые будут держать тепло в холода, и утепляют стены. Немало изменений перетерпели хрущевки и внутри, а некоторые дизайнерские компании даже сотрудников на работу принимают по тому, насколько хороший проект перепланировки квартиры в таком доме они представят.

"Это высший пилотаж разместить семью с необходимой для жизни техникой в хрущевке", — считает архитектор Анатолий Ексарев.

В последний раз он проектировал дизайн квартиры в хрущевке по просьбе знакомой. Говорит, ему пришлось переделывать жилище чуть ли не по сантиметру.

"Мы объединили кухню с гостиной, убрали несколько стен и использовали взаимно проникающие стены, то есть те, которые формируют ниши в обеих комнатах одновременно", — вспоминает наш собеседник.

Когда он открыл свою дизайн-студию, то новым сотрудникам в качестве тестового задания предлагал разработать проект именно той квартиры.

Эксперты советуют всегда делать в хрущевках кухню-студию.

"Тогда на кухне банально поместится холодильник, потому что разместить его и другую технику на пяти-шести "квадратах" изначальной кухни очень сложно", — поясняет дизайнер Арина Давыдова.

Она берется за перепланировку квартир в хрущевках, но сразу предупреждает: это очень дорого и сложно.

"Приходится менять все: от пола до стен. При этом, если вы меняете водопроводный стояк, то обязательно над вами будет какой-то сосед со старыми трубами, и на стыке с вашими новыми пластиковыми коммуникациями будет протекать вода", — предупредила дизайнер.

Советует Давыдова проверять все коммуникации, которые есть в квартире.

"Я считаю, что хрущевки нужно сносить и строить на их месте новые дома, потому что количестве клопов, комаров, мух и прочих насекомых тут просто огромное. Районы, где построены эти дома, очень хорошие, маленькие, уютные, все друг друга знают, но они расположены близко к центру и желательно все-таки отдавать их под реконструкцию", — считает дизайнер.

Однако сколько специалистов — столько и мнений.

"На самом деле хрущевки — это достаточно крепкие дома. Особенно если сравнивать с некоторыми новостройками, где спустя пару лет появляются трещины", — напоминает дизайнер Анна Слюсаренко.

Она согласна, что квартиры неудобны и их стоит переделывать, однако в типичности хрущевок находит и плюсы.

"Как правило, это типовые проекты, и заказчики могут смело черпать идеи из уже созданных интерьеров и воплощать их самостоятельно. Планировки все стандартные, даже обыватель может реализовать какие-то идеи по проекту из интернета", — рассказала нам Слюсаренко.

Дизайнеры напоминают, что перед самостоятельным ремонтом стоит выяснить, нет ли в квартире несущих стен, однако зачастую любые стены внутри квартиры в хрущевке можно без опаски "двигать".

Обмен и провал эксперимента

Спальные районы Харькова также застроены типовыми многоэтажками. Первую хрущевку в 1950-е возвели на Новых домах, а позже панельными и кирпичными пятиэтажками застроили Павлово Поле и Салтовку. Сейчас сложно представить, но еще полвека назад люди были готовы отдать что угодно за новую квартиру, которая больше напоминала спичечный коробок.

"Из-за кочегарки, которая была в доме дореволюционной постройки, моя бабушка захотела поменяться с людьми, которые получали трехкомнатное жилье в новом доме. Так вся семья перебралась из просторных апартаментов в хрущевку, которая, несмотря на три комнаты, была очень тесной. Маленькая кухня, даже мне, тогда еще девчонке, казалась совсем крошечной, — вспоминает харьковчанка Ирина Морозова. — С прихожей вообще отдельная история. Помнится, когда двое взрослых приходили домой, одному приходилось ждать своей очереди в подъезде, чтобы раздеться и снять обувь".

Чтобы немного расширить пространство, хурьковчане ухищрялись увеличить кухню, объединяя и без того крошечный санузел с ванной.



Харьковским хрущевкам не раз пытались подарить вторую жизнь, но даже недавний эксперимент оказался неудачным. На пр-те Маршала Жукова пятиэтажку решили преобразить, достроив балконы, утеплив и надстроив мансардный этаж. Но изменения не пошли на пользу ни дому, ни его жильцам — под тяжестью еще одного этажа стены хрущевки стали трескаться, а сам дом — оседать.

"В случае с хрущевками ни в коем случае нельзя наращивать этажи. Наоборот, наиболее оптимальными и пригодными к использованию являются именно пятиэтажки. А вот десяти- и двенадцатиэтажки необходимо сносить, — считает профессор кафедры урбанистики Харьковского нацуниверситета строительства и архитектуры Валерий Гук. — Кирпичные дома вполне можно реконструировать: из плоских крыш сделать двухскатные, убрать перегородки, расширить узлы, заменить всю сантехнику и окна, сделать из двух квартир одну".

А вот у панельных домов будущего нет, считает эксперт, дескать, арматура в блоках уже изжила свое.

За границей: цвет и старина

В странах бывшего Союза чаще всего заводят разговоры о сносе хрущевок, но смелые проекты так и остаются на бумаге, а пятиэтажки стараются преображать. К примеру, в столице Чехии — Праге — жильцов стимулируют самостоятельно улучшать жилье. Раз в год здесь выбирают лучший модернизированный панельный дом, потому чехи воплощают смелые идеи, украшая серые стены огромными муралами.

В Эстонии местные квартирные товарищества (аналог наших ОСМД) капитально ремонтируют и полностью утепляют панельные стены. А вот в Беларуси первую пятиэтажку решили перестроить еще 1989-м. Зодчие добавили мансарду, убрали 18 квартир, увеличив таким образом площадь остальных апартаментов. С новым энтузиазмом взялись белорусы за модернизацию хрущевок в начале 2000-х. Зодчие наращивали этажи, добавляли пристройку к кухне, но денег хватило на модернизацию лишь половины дома, а вернулись к смелому проекту лишь в 2016-м.

В российском Калининграде хрущевкам дарят вторую жизнь в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Капитально ремонтируя постройки, здесь утепляют фасады, устанавливают кованые решетки на балконах. При этом "лицо" дома намеренно состаривают, маскируя одинаковые дома под ганзейский стиль с характерной художественной кирпичной кладкой, множеством кирпичных башенок и шпилей. Однако даже такое преображение не вдохновляет жильцов, которые жалуются на снос застекленных лоджий и самодельных балконов из вагонки.

На территории бывшей ГДР также остались целые кварталы хрущевок. Ведь, к примеру, в Восточном Берлине выстроили больше 250 000 апартаментов. Эти дома от украинских отличались лишь количеством подъездов: не четыре-пять, а — 11, потому постройки растягивались на 180 метров. В начале 2000-х немецкие архитекторы решили отойти от необходимости поселить в одном доме как можно больше людей и задумались о комфорте жильцов. В двух городах — Галле и Лайнефельде — несколько домов стали объектами для экспериментов. Длинные шестиэтажные хрущевки лишились нескольких верхних этажей и даже секций. Так, один из домов в Лайнефельде превратился в несколько отдельных четырехэтажных коттеджей, а другой — в два отдельных многоквартирных дома. Кроме того, на крышах и придомовых участках бывших хрущевок теперь обустраивают террасы и палисадники, а сами дома выкрашивают в яркие цвета.

Источник: segodnya.ua