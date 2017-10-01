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«Это ужасно». DZIDZIO попал в тюрьму

01.10.2017 13:05
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«Это ужасно». DZIDZIO попал в тюрьму

Долгое время ведущей музыкального канала М1 удавалось скрывать свое хобби. Но оказалось, что в свободное от телевидения время Мила Еремеева патрулирует улицы Киева и арестовывает преступников. Об этом сообщает пресс-служба M1.

Отмечается, что Мила уже задержала гражданина, который хотел выбросить чек из супермаркета прямо на тротуар, а также девушку, которая курила на остановке общественного транспорта. Кроме того, она всегда поможет перейти бабушке через дорогу и донесет тяжелый рюкзак школьника. А на прошлой неделе, после тяжелого ночного патрулирования, приехав в участок для составления рапорта, ведущая встретила DZIDZIO.

«Я давно наблюдаю за DZIDZIO, и я бы никогда не подумала, что он на такое способен! Это ужасно», — сказала Еремеева.

«Телеканал М1 оперативно связался с пресс-службой группы для объяснений, однако DZIDZIO отказывается общаться и заявил, что будет говорить только в присутствии своего адвоката. Что произошло и кто виноват, станет известно в пятницу в M1 Music Awards News в 19.00», — отметили в пресс-службе.

Источник: journalist.today



Теги: Донбасс, Киев, тюрьма, хобби, патруль
 
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