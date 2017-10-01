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Киев теряет пальму первенства по инвестиционной привлекательности

01.10.2017 16:46
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Киев теряет пальму первенства по инвестиционной привлекательности

Киев теряет первое место по инвестиционной привлекательности, сообщает BusinessUa.

В период с февраля 2014 года по июль 2017 года иностранные компании инвестировали всего €3 млрд 300 млн в 136 проектов. Киевская область привлекла иностранных инвестиций на €687 млн ​​, Львовская – €658 млн, Одесская – €596 млн. За тот же период во Львовской области создано 7021 рабочее место, в Киевской – всего 3630.

Отметим, что в дореволюционный период Киев опережал другие регионы по данным показателям в несколько раз.



Теги: Украина, Донбасс, Киев, инвестиции
 
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