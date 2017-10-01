- Почему в Украине стремительно дорожают продукты: названы главные причины22:15
- "Охранник Яроша Александр Шумков сам выехал в Россию, где его и арестовали", - МИД и Погранслужба рассказали детали похищение украинца 20:42
- В Днепре полицейских подозревают в сбыте краденых кабелей17:46
- Депутат Госдумы РФ приехал в оккупированный Донецк17:26
- Киев теряет пальму первенства по инвестиционной привлекательности16:46
- Миротворцы на Донбассе: Геращенко объяснила, почему Россия предложила свой план16:09
- Ліквідувати “токсичні активи” українських держбанків допоможе Японія15:57
- В окупованому Криму працівникам заборгували більше 40 мільйонів гривень15:32
- На Буковине еноты-циркачи разгромили магазин15:15
- С сегодняшнего дня начнут действовать льготные тарифы на свет15:01
Миротворцы на Донбассе: Геращенко объяснила, почему Россия предложила свой план
Российская Федерация предложила свой вариант размещения миротворцев на Донбассе, потому что знала, что мировые партнеры Украины никогда на него не пойдут. Таким образом, она пыталась оттянуть время.
Об этом рассказала член гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко, пишет ТСН.
Она подчеркнула, что предложение РФ является гибридным.
"В действительности Российская Федерация, президент России сбросили такое гибридное, суррогатное предложение относительно миротворцев, которые вроде бы должны размещаться только на линии соприкосновения и охранять миссию ОБСЕ, что есть абсолютная чушь. Нет ни одной миротворческой миссии, мандат которой заключался бы в том, чтобы охранять другую миссию. Поэтому было заброшено это суррогатное предложение, осознавая, что никогда мировые партнеры Украины, члены Совбеза ООН на такое не согласятся. И это было сделано просто для того, чтобы оттянуть время", - сказала Геращенко.
"Минские соглашения направлены на восстановление мира на Донбассе. И ключевой пункт Минских соглашений - это политика компонента. Но заканчиваются Минские соглашения тем, что Украина должна получить доступ к украинско-российской границе и восстановить там присутствие наших пограничников. Поэтому на самом деле мы имеем уже сегодня начинать борьбу за нашу границу", - добавила она.
Теги: Россия, Донбасс, Ирина Геращенко, план, миротворцы
- Нардеп Геращенко опубликовал пояснительную записку к плану захвата Левобережной Украины
- Раскрыт коварный план Кремля касательно Крыма
- Мнение эксперта: Россия уверенно выполняет "дорожную карту" по федерализации Украины
- Турция приготовила для России "план Б"
- Мнение эксперта: Россия делает ставку на то, что Украина сама развалится
- Ахметов ведет секретные переговоры с Кремлем. Что ожидает Донбасс?
- КАК ЖИТЕЛИ ПОКРОВСКА РЕШАЮТ КОММУНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ21:43
- Критическая ситуация: в Алчевске простаивают коксохим и меткомбинат21:29
- На Луганщине 250-летие отметило одно из старейших агропредприятий Украины20:16
- 59 гектаров земли в Марьинском районе возвращены государству19:29
- Жебривский сообщил, что в Авдеевке восстановили 68 поврежденных в ходе обстрелов домов18:47
- Увеличилось количество боевиков пересекающих неподконтрольную Украине территорию11:48
- Руководство ОРДЛО не соблюдает договоренности о восстановлении инфраструктуры Донбасса, - СЦКК11:23
- В Мариуполе задержали серийных грабителей10:48
- В АВДЕЕВКЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОПАДАНИЯ СНАРЯДА СГОРЕЛ ДОМ20:48
- Кобзон возглавил детскую музыкальную академию в ОРДО19:45
- Почему в Украине стремительно дорожают продукты: названы главные причины22:15
- КАК ЖИТЕЛИ ПОКРОВСКА РЕШАЮТ КОММУНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ21:43
- Критическая ситуация: в Алчевске простаивают коксохим и меткомбинат21:29
- Спортсменам разрешили употреблять алкоголь21:05
- "Охранник Яроша Александр Шумков сам выехал в Россию, где его и арестовали", - МИД и Погранслужба рассказали детали похищение украинца 20:42
- На Луганщине 250-летие отметило одно из старейших агропредприятий Украины20:16
- КУПИТЬ АВТОМОБИЛЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ СТАЛО ОЧЕНЬ ПРОСТО20:05
- Ученые поймали загадочный сигнал из космоса19:45
- 59 гектаров земли в Марьинском районе возвращены государству19:29
- В Германии зарегистрировали первый однополый брак19:07
- Портрет украинского учителя: женщина за 40 с зарплатой от 7000 грн13:24
- В каком возрасте солярии особенно опасны12:48
- Хрущевкам исполняется 60 лет: что с ними будет после окончания срока эксплуатации12:06
- Хочется и колется: как выбрать клинику, врача и препарат для уколов красоты08:27
- Ученые предупреждают о магнитных бурях в октябре07:49
- Медики назвали главную причину смертности украинцев07:33
- Чем так полезна вода с замороженным лимоном натощак22:24
- Медреформа: за 85% звернень в медзаклади платити не треба18:04
- Як переселенець з Донецька став місцевим куркулем15:06
- Врачи посоветовали простой способ, как сохранить здоровье14:43
- "Абизяна как взъерепенилась: я на позициях кровь проливал!" - в Донецке из маршрутки выгнали террориста "ДНР" с боевой подругой. Соцсети в восторге
- Это должен знать каждый! Мировые СМИ сообщили о судьбе Порошенко
- Команда дана: Кремль готовит серьезный удар по оккупированному Донбассу
- "Отмазки" России относительно трагедии MH-17 больше не пройдут: комиссия сообщила новые факты о крушении малайзийского боинга
- Щитовидная железа — 12 предупреждающих звоночков
- Путин и Донбасс: эксперт назвал реальное условие вывода “ихтамнетов” из "Л/ДНР"
- Сколько сегодня стоят квартиры в Донецке и Луганске
- Один день в оккупированном Донецке: по жизни перебежками
- "Это памятник героям ополчения или Плотницкому?" - соцсети пришли в "восторг" из-за появления в оккупированном Луганске "монументов" свинье и быку
- Боевики "ЛНР" под "кайфом" насиловали девочек 12-14 лет - одна из жертв беременна: соцсети сообщили о жутких преступлениях "освободителей"