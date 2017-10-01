- Почему в Украине стремительно дорожают продукты: названы главные причины22:15
- "Охранник Яроша Александр Шумков сам выехал в Россию, где его и арестовали", - МИД и Погранслужба рассказали детали похищение украинца 20:42
- В Днепре полицейских подозревают в сбыте краденых кабелей17:46
- Депутат Госдумы РФ приехал в оккупированный Донецк17:26
- Киев теряет пальму первенства по инвестиционной привлекательности16:46
- Миротворцы на Донбассе: Геращенко объяснила, почему Россия предложила свой план16:09
- Ліквідувати “токсичні активи” українських держбанків допоможе Японія15:57
- В окупованому Криму працівникам заборгували більше 40 мільйонів гривень15:32
- На Буковине еноты-циркачи разгромили магазин15:15
- С сегодняшнего дня начнут действовать льготные тарифы на свет15:01
На Буковине еноты-циркачи разгромили магазин
В городе Сторожинец Черновицкой области еноты из передвижного цирка ночью пробрались в магазин и учинили там погром, сообщает Апостроф.
Инцидент произошел 30 сентября в магазине "Людмила". Когда утром хозяйка магазина Людмила Карп открыла двери, увидела в торговом зале беспорядок и двух больших енотов, сидящих возле прилавка.
Вооружившись веником Карп решила выгнать животных из магазина. Один енот быстро выбежал на улицу, а второй "на прощание" поцарапал женщине ногу.
Судя по фото с места происшествия, еноты лакомились колбасой, сыром и сладостями, а также опрокинули на пол несколько бутылок алкоголя. Ущерб оценивается в 46 тысяч гривен.
Прямо напротив магазина располагается передвижной цирк. Однако администратор развлекательного заведения заверил, что животные не могли сбежать. В то же время Карп уверена, что это именно цирковые еноты, так как таких животных в городе до этого не видели. Женщина говорит, если администрация не возместит ущерб, она будет обращаться в полицию.
Теги: цирк, магазин, погром, енот
- Владелец крупного торгового центра в Донбассе заявил о поддержке протестов
- Ночью в Мариуполе разгромили оружейные магазины (ФОТО + ВИДЕО)
- Янукович проведет дебаты с Тимошенко, если она выйдет во второй тур
- Британский премьер-министр сел на диету
- Богословская: надеюсь, что Тимошенко скоро сядет в тюрьму!
- Путин и Азаров "засели" в Сочи
- КАК ЖИТЕЛИ ПОКРОВСКА РЕШАЮТ КОММУНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ21:43
- Критическая ситуация: в Алчевске простаивают коксохим и меткомбинат21:29
- На Луганщине 250-летие отметило одно из старейших агропредприятий Украины20:16
- 59 гектаров земли в Марьинском районе возвращены государству19:29
- Жебривский сообщил, что в Авдеевке восстановили 68 поврежденных в ходе обстрелов домов18:47
- Увеличилось количество боевиков пересекающих неподконтрольную Украине территорию11:48
- Руководство ОРДЛО не соблюдает договоренности о восстановлении инфраструктуры Донбасса, - СЦКК11:23
- В Мариуполе задержали серийных грабителей10:48
- В АВДЕЕВКЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОПАДАНИЯ СНАРЯДА СГОРЕЛ ДОМ20:48
- Кобзон возглавил детскую музыкальную академию в ОРДО19:45
- Почему в Украине стремительно дорожают продукты: названы главные причины22:15
- КАК ЖИТЕЛИ ПОКРОВСКА РЕШАЮТ КОММУНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ21:43
- Критическая ситуация: в Алчевске простаивают коксохим и меткомбинат21:29
- Спортсменам разрешили употреблять алкоголь21:05
- "Охранник Яроша Александр Шумков сам выехал в Россию, где его и арестовали", - МИД и Погранслужба рассказали детали похищение украинца 20:42
- На Луганщине 250-летие отметило одно из старейших агропредприятий Украины20:16
- КУПИТЬ АВТОМОБИЛЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ СТАЛО ОЧЕНЬ ПРОСТО20:05
- Ученые поймали загадочный сигнал из космоса19:45
- 59 гектаров земли в Марьинском районе возвращены государству19:29
- В Германии зарегистрировали первый однополый брак19:07
- Портрет украинского учителя: женщина за 40 с зарплатой от 7000 грн13:24
- В каком возрасте солярии особенно опасны12:48
- Хрущевкам исполняется 60 лет: что с ними будет после окончания срока эксплуатации12:06
- Хочется и колется: как выбрать клинику, врача и препарат для уколов красоты08:27
- Ученые предупреждают о магнитных бурях в октябре07:49
- Медики назвали главную причину смертности украинцев07:33
- Чем так полезна вода с замороженным лимоном натощак22:24
- Медреформа: за 85% звернень в медзаклади платити не треба18:04
- Як переселенець з Донецька став місцевим куркулем15:06
- Врачи посоветовали простой способ, как сохранить здоровье14:43
- "Абизяна как взъерепенилась: я на позициях кровь проливал!" - в Донецке из маршрутки выгнали террориста "ДНР" с боевой подругой. Соцсети в восторге
- Это должен знать каждый! Мировые СМИ сообщили о судьбе Порошенко
- Команда дана: Кремль готовит серьезный удар по оккупированному Донбассу
- "Отмазки" России относительно трагедии MH-17 больше не пройдут: комиссия сообщила новые факты о крушении малайзийского боинга
- Щитовидная железа — 12 предупреждающих звоночков
- Путин и Донбасс: эксперт назвал реальное условие вывода “ихтамнетов” из "Л/ДНР"
- Сколько сегодня стоят квартиры в Донецке и Луганске
- Один день в оккупированном Донецке: по жизни перебежками
- "Это памятник героям ополчения или Плотницкому?" - соцсети пришли в "восторг" из-за появления в оккупированном Луганске "монументов" свинье и быку
- Боевики "ЛНР" под "кайфом" насиловали девочек 12-14 лет - одна из жертв беременна: соцсети сообщили о жутких преступлениях "освободителей"