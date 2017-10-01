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НАЙЕМ ЗАЯВИЛ, ЧТО ПОРОШЕНКО ПРОДАЕТ ОКРУГА НА ДОНБАССЕ
01.10.2017 10:27
Народный депутат Украины Мустафа Найем заявил в интервью «Общественному телевидению Донбасса», что избирательные округа на Донбассе продаются под бывших регионалов.
«Использовалась конкретная группа людей, чтобы сделать из этого региона закрытый патерналистский один округ, большой. Вот просто большой округ. Донбасс, это всегда было вот так. Это сделал Кучма, также использовал это Ющенко, и, к сожалению, также действует сейчас Порошенко. Ровно один в один. Округа продаются под бывших регионалов, под бывшие партии», - сказал депутат.
«Кто для Президента обеспечил выборы на Донбассе? Мы это знаем? Знаем. Ринат Леонидович Ахметов. Это что секрет?», - добавил Найем.
Источник: novosti.dn.ua
Теги: Донбасс, Ахметов , Мустафа Найем, избиратели, Порошенко
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