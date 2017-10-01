"Охранник Яроша Александр Шумков сам выехал в Россию, где его и арестовали", - МИД и Погранслужба рассказали детали похищение украинца

01.10.2017 20:42

Экс-охранник нардепа Дмитрия Яроша Александр Шумков, который исчез месяц назад и находится в российском СИЗО, проходил все соответствующие проверки на границе с Россией.

Про это уведомляет издание "Диалог.UA", ссылаясь на источники в МИД Украины и ГПСУ.



Мать Шумкова уверяет, что сын в Россию не собирался. Лариса Шумкова, мать экс-охранника Яроша, рассказала, что Александр исчез в конце августа. Вечером он не вернулся со службы. К началу этой недели женщина и не подозревала о местонахождении сына.

В МИД уже выясняют информацию об аресте Александра Шумкова. Источник из пограничной службы сообщил, что человек с таким именем и фамилией в конце августа законно пересекал российско-украинскую границу.



"Мы получили от следственного комитета Российской Федерации письмо 26 сентября, что он задержан и что ему выдвинули подозрение по статье 282, часть 2. Как мы вычитали в Интернете, - это участие в незаконных экстремистских организациях", - отметила Шумкова.

Подробностей задержания мать не знает. Говорит, произошло это еще 6 сентября.



"Мы с помощью Интернета нашли этих следователей, связались с ними, они сказали, что действительно Александр находится в СИЗО Брянской области. С ним никакой связи нет", - добавила она.

В том, что сын самостоятельно поехал в Россию, женщина не верит. Рассказывает, что Александр был участником Революции достоинства, некоторое время работал охранником Дмитрия Яроша, а в течение последнего года служил по контракту в украинской армии.

В Генштабе ВСУ пообещали выяснить информацию. Обстоятельства исчезновения украинца будут узнавать и в офисе омбудсмена.

"С понедельника мы инициативно начинаем коммуникацию с офисом российского омбудсмена по этому вопросу. С точки зрения Украины, человек исчез на этой территории. Дальше уже будет и полиция проводить расследование. Мы по своей линии обратимся к госпоже Москальковой. И дальше попробуем посотрудничать с нашим МИДом", - заверил представитель Уполномоченного по правам человека Михаил Чаплыга.









