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Почему украинский газ стоит так же дорого, как и европейский
Отечественный и европейский газ жители Украины покупают по одному тарифу, который сформирован по принципу импортного паритета. Это позволяет развивать украинский рынок добычи голубого топлива.
Согласно Меморандуму с МВФ, Украина согласилась в обязательном порядке пересматривать тарифы, чтобы избежать ручного регулирования стоимости и удержать тариф на уровне полной окупаемости.
В 2016 году Украина использовала 33,2 млрд кубометров газа, среди которых 17,6 млрд кубов потратили на коммуналку для населения, а остальное — на промышленные предприятия и бюджетные учреждения. В этом году ожидается незначительное снижения уровня потребления газа. Государственное предприятие «Укргазвидобування» в 2017 году рассчитывает добыть примерно 14 млрд кубометров газа.
По оценкам экспертов, себестоимость отечественного газа может составлять 50 долларов с учетом всех операционных расходов, но при этом он продается по 300 долларов. Кроме того, страна закупает импортный газ. Фактически, дополнительная прибыль на тысячу кубометров газа составляет на менее 100 долларов.
Несмотря на негодование граждан, такая модель, по словам экспертов, помогает Украине двигаться к рынку. Страна испытывает острую потребность в развитии собственной нефтедобычи. Но для этого необходимо инвестировать в данную отрасль. Примечательно, что из-за отсутствия капиталовложений за последние 10 лет уровень добычи газа в Украине снизился почти в два раза. Между прочим правительство разработало стратегию «20/20», которая предусматривает, что к 2020 году добыча газа увеличится до 20 млрд кубов. Но для ее реализации необходимы деньги.
Источник: hyser.com.ua
Теги: Донбасс, стоимость, Европа, газ
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