Почему в Украине стремительно дорожают продукты: названы главные причины

01.10.2017 22:15

В Ассоциации продуктов питания, которая отслеживает стоимость подавляющего большинства продуктов, утверждают, что в рознице подешевели только гречка и яйца (на 16% и 15% соответственно). На все остальные продукты цены растут.

Как сообщает издание strana.ua, со ссылкой на профильную ассоциацию, по состоянию на середину сентября, больше всего подорожали свинина и говядина - на 31,5 грн. за кг. То есть, мяса дешевле 100 грн за кг в Украине найти уже невозможно.

По информации издания, до конца года еда может подорожать еще, как минимум, на 5-7%, а в следующем году - еще на 10%.

Подорожание связано с целым комплексом причин.

Среди объективных факторов - это неблагоприятные погодные условия, которые, среди прочего, привели к удорожанию овощей и фруктов, а также африканская чума свиней и снижение поголовья скота, с которым связывают подорожание мяса.

Повышение цен на молочные продукты поясняется неблагоприятной ценовой конъюктурой, в частности, удорожанием молочных жиров на мировых рынках, которое, к слову, выгодно украинским производителям, но приводит к снижению предложения внутри страны.

Кроме того, растут цены на топливо, а значит повышаются транспортные расходы, что также приводит к росту цен.

Однако главной причиной подорожания является увеличившася фискальная нагрузка на бизнес, а также отмена контроля над стоимостью продуктов со стороны Кабмина. Последнее обстоятельство, к слову, привело к быстрому росту цен на курятину и яйца.

Источник: sud.ua