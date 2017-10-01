- Почему в Украине стремительно дорожают продукты: названы главные причины22:15
- "Охранник Яроша Александр Шумков сам выехал в Россию, где его и арестовали", - МИД и Погранслужба рассказали детали похищение украинца 20:42
- В Днепре полицейских подозревают в сбыте краденых кабелей17:46
- Депутат Госдумы РФ приехал в оккупированный Донецк17:26
- Киев теряет пальму первенства по инвестиционной привлекательности16:46
- Миротворцы на Донбассе: Геращенко объяснила, почему Россия предложила свой план16:09
- Ліквідувати “токсичні активи” українських держбанків допоможе Японія15:57
- В окупованому Криму працівникам заборгували більше 40 мільйонів гривень15:32
- На Буковине еноты-циркачи разгромили магазин15:15
- С сегодняшнего дня начнут действовать льготные тарифы на свет15:01
Портрет украинского учителя: женщина за 40 с зарплатой от 7000 грн
У украинского школьного образования – женское лицо. В стране около 440 тысяч учителей. Среди них 85% женщин и 15% мужчин. Заработок украинского педагога зависит от стажа и надбавок. Минимальная зарплата учителя без опыта – 4345 гривен, учителя высшей категории – 7483 грн. Сайт "Сегодня" узнал, как выглядит среднестатистический украинский учитель.
Сколько зарабатывают учителя
Зарплата учителя зависит от ставки, надбавок, вознаграждения за добросовестный труд. Поэтому у каждого учителя – разная зарплата. По данным Министерства образования, в среднем по Украине зарплата учителя со всеми надбавками может быть от 4345 грн у педагога без стажа работы до 7483 грн у учителя высшей категории.
Сколько зарабатывает учитель:
• без стажа работы: в общеобразовательной школе – 4345 грн; в гимназии, лицее, интернате – 4807 грн, в специализированной школе – 5323 грн.
• со стажем работы от 3 до 10 лет: в общеобразовательной школе – 5136 грн, в гимназии, лицее, интернате – 5663 грн, в специализированной школе – 6340 грн.
• первой категории: в общеобразовательной школе – 6371 грн, в гимназии, лицее, интернате – 7009 грн, в специализированной школе – 7710 грн.
• высшей категории: в общеобразовательной школе – 7483 грн, в гимназии, лицее, интернате – 8243 грн, в специализированной школе – 8919 грн.
То, что получают учителя от государства – мизер, комментирует эксперт по образованию "Украинского института будущего" Николай Скиба. Эти доходы не дают возможности достойно жить, развиваться как личность. Но учителя пытаются увеличить доходы за счет репетиторства. Чем крупнее город – тем больше возможности себя обеспечить.
"С учетом возможности заниматься репетиторством – учитель в большом городе – средний класс. Все зависит от инициативности. Учителя сегодня выкручиваются как могут", – говорит эксперт.
Ситуацию должен изменить новый закон "Об образовании". Педагогам обещают поэтапно повысить зарплату до трех прожиточных минимумов (на сегодня это 9600 грн), а также надбавку в 20% за добровольную сертификацию. Для учителей сел в законе прописано бесплатное жилье и проезд. Эти нормы улучшают материальное положение учителей, но и делают их зависимыми от Кабмина и местных органов властей, считает Скиба.
Украинские учителя стареют
Каждому пятому учителю в Украине – 41-50 лет. За ними идут учителя возрастом 51-60 год – таких 15,56%. Меньше всего молодых педагогов: 14,8% – 31-40 летних, 11% учителей до 30 лет. Молодежь не видит в работе учителя престижа. На педагогов поступают по остаточному принципу. Это заметно и по результатам ВНО, с которыми абитуриенты поступают в педагогические вузы.
Существует нехватка молодых специалистов и специалистов в естественных предметах – биология, химия, физика, математика. Молодежь с математическими способностями уходит в ИТ – это почти аксиома, говорит Скиба: "Педагогические вузы уже не рассчитывают на лучших выпускников школ. Работа учителя – не престижная среди одаренной молодежи. Поэтому вузы набирают тех, кто есть – абитуриентов с достаточно низкими балами ВНО. И эту проблему нужно решать".
Есть не только внешняя проблема с нехваткой хороших учителей, но и внутренняя. Есть школы, куда молодых не пускают. В школах старые учителя вытесняют молодых. Изменить ситуацию должны нормы нового закона. Должность директора станет конкурсной и максимум на два срока по шесть лет.
"Это приведет новую когорту управленцев. Но это долгий путь и в ближайшее время эта проблема будет оставаться", – говорит эксперт.
Работа учителя теряет уважение
Хуже всего к работе учителя относятся киевляне. В опросе GfK, только 56% жителей столицы назвали работу учителя важной. Тогда как на западе Украины этот показатель превышает 80%, на востоке – 85%, на юге – 75%, в центре – 74%. Уважение к учителю зависит от размеров населенного пункта. В городах, где проживает от 51 до 100 тыс. человек, важной работу учителей назвали 92%, в городах с более полумиллионным населением – только 66%.
"Большинство учителей испытывают недостаточное уважение общества к их работе. Исследование GfK доказывает, что они не ошибаются. Ситуацию нужно срочно менять, ведь от учителей зависит, насколько конкурентоспособными, уверенными, открытыми вырастут новые поколения", – комментирует председатель общественного союза "Освитория" Зоя Литвин.
Также исследование показало – женщины ценят учителей больше, чем мужчины – 78% против 72%. А старики – больше, чем молодежь: 80% – в группе старше 60 лет, 74% – среди 30-39-летних и только 67% – среди молодежи 16-19 лет.
В больших городах у людей больше социальных контактов, больше источников информации. Поэтому социальный статус учителя как ключевого источника знаний о мире снижается, поясняет директор киевской школы №148 Сергей Горбачев. С развитием новых возможностей, в частности интернета, учителя теряют свою прежнюю роль.
Источник: segodnya.ua
Теги: Донбасс, учитель, школа, зарплата, лицей, гимназия
- КАК ЖИТЕЛИ ПОКРОВСКА РЕШАЮТ КОММУНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ21:43
- Критическая ситуация: в Алчевске простаивают коксохим и меткомбинат21:29
- На Луганщине 250-летие отметило одно из старейших агропредприятий Украины20:16
- 59 гектаров земли в Марьинском районе возвращены государству19:29
- Жебривский сообщил, что в Авдеевке восстановили 68 поврежденных в ходе обстрелов домов18:47
- Увеличилось количество боевиков пересекающих неподконтрольную Украине территорию11:48
- Руководство ОРДЛО не соблюдает договоренности о восстановлении инфраструктуры Донбасса, - СЦКК11:23
- В Мариуполе задержали серийных грабителей10:48
- В АВДЕЕВКЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОПАДАНИЯ СНАРЯДА СГОРЕЛ ДОМ20:48
- Кобзон возглавил детскую музыкальную академию в ОРДО19:45
- Почему в Украине стремительно дорожают продукты: названы главные причины22:15
- КАК ЖИТЕЛИ ПОКРОВСКА РЕШАЮТ КОММУНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ21:43
- Критическая ситуация: в Алчевске простаивают коксохим и меткомбинат21:29
- Спортсменам разрешили употреблять алкоголь21:05
- "Охранник Яроша Александр Шумков сам выехал в Россию, где его и арестовали", - МИД и Погранслужба рассказали детали похищение украинца 20:42
- На Луганщине 250-летие отметило одно из старейших агропредприятий Украины20:16
- КУПИТЬ АВТОМОБИЛЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ СТАЛО ОЧЕНЬ ПРОСТО20:05
- Ученые поймали загадочный сигнал из космоса19:45
- 59 гектаров земли в Марьинском районе возвращены государству19:29
- В Германии зарегистрировали первый однополый брак19:07
- Портрет украинского учителя: женщина за 40 с зарплатой от 7000 грн13:24
- В каком возрасте солярии особенно опасны12:48
- Хрущевкам исполняется 60 лет: что с ними будет после окончания срока эксплуатации12:06
- Хочется и колется: как выбрать клинику, врача и препарат для уколов красоты08:27
- Ученые предупреждают о магнитных бурях в октябре07:49
- Медики назвали главную причину смертности украинцев07:33
- Чем так полезна вода с замороженным лимоном натощак22:24
- Медреформа: за 85% звернень в медзаклади платити не треба18:04
- Як переселенець з Донецька став місцевим куркулем15:06
- Врачи посоветовали простой способ, как сохранить здоровье14:43
- "Абизяна как взъерепенилась: я на позициях кровь проливал!" - в Донецке из маршрутки выгнали террориста "ДНР" с боевой подругой. Соцсети в восторге
- Это должен знать каждый! Мировые СМИ сообщили о судьбе Порошенко
- Команда дана: Кремль готовит серьезный удар по оккупированному Донбассу
- "Отмазки" России относительно трагедии MH-17 больше не пройдут: комиссия сообщила новые факты о крушении малайзийского боинга
- Щитовидная железа — 12 предупреждающих звоночков
- Путин и Донбасс: эксперт назвал реальное условие вывода “ихтамнетов” из "Л/ДНР"
- Сколько сегодня стоят квартиры в Донецке и Луганске
- Один день в оккупированном Донецке: по жизни перебежками
- "Это памятник героям ополчения или Плотницкому?" - соцсети пришли в "восторг" из-за появления в оккупированном Луганске "монументов" свинье и быку
- Боевики "ЛНР" под "кайфом" насиловали девочек 12-14 лет - одна из жертв беременна: соцсети сообщили о жутких преступлениях "освободителей"