Портрет украинского учителя: женщина за 40 с зарплатой от 7000 грн

01.10.2017 13:24

У украинского школьного образования – женское лицо. В стране около 440 тысяч учителей. Среди них 85% женщин и 15% мужчин. Заработок украинского педагога зависит от стажа и надбавок. Минимальная зарплата учителя без опыта – 4345 гривен, учителя высшей категории – 7483 грн. Сайт "Сегодня" узнал, как выглядит среднестатистический украинский учитель.

Сколько зарабатывают учителя

Зарплата учителя зависит от ставки, надбавок, вознаграждения за добросовестный труд. Поэтому у каждого учителя – разная зарплата. По данным Министерства образования, в среднем по Украине зарплата учителя со всеми надбавками может быть от 4345 грн у педагога без стажа работы до 7483 грн у учителя высшей категории.

Сколько зарабатывает учитель:

• без стажа работы: в общеобразовательной школе – 4345 грн; в гимназии, лицее, интернате – 4807 грн, в специализированной школе – 5323 грн.

• со стажем работы от 3 до 10 лет: в общеобразовательной школе – 5136 грн, в гимназии, лицее, интернате – 5663 грн, в специализированной школе – 6340 грн.

• первой категории: в общеобразовательной школе – 6371 грн, в гимназии, лицее, интернате – 7009 грн, в специализированной школе – 7710 грн.

• высшей категории: в общеобразовательной школе – 7483 грн, в гимназии, лицее, интернате – 8243 грн, в специализированной школе – 8919 грн.

То, что получают учителя от государства – мизер, комментирует эксперт по образованию "Украинского института будущего" Николай Скиба. Эти доходы не дают возможности достойно жить, развиваться как личность. Но учителя пытаются увеличить доходы за счет репетиторства. Чем крупнее город – тем больше возможности себя обеспечить.

"С учетом возможности заниматься репетиторством – учитель в большом городе – средний класс. Все зависит от инициативности. Учителя сегодня выкручиваются как могут", – говорит эксперт.

Ситуацию должен изменить новый закон "Об образовании". Педагогам обещают поэтапно повысить зарплату до трех прожиточных минимумов (на сегодня это 9600 грн), а также надбавку в 20% за добровольную сертификацию. Для учителей сел в законе прописано бесплатное жилье и проезд. Эти нормы улучшают материальное положение учителей, но и делают их зависимыми от Кабмина и местных органов властей, считает Скиба.

Украинские учителя стареют

Каждому пятому учителю в Украине – 41-50 лет. За ними идут учителя возрастом 51-60 год – таких 15,56%. Меньше всего молодых педагогов: 14,8% – 31-40 летних, 11% учителей до 30 лет. Молодежь не видит в работе учителя престижа. На педагогов поступают по остаточному принципу. Это заметно и по результатам ВНО, с которыми абитуриенты поступают в педагогические вузы.

Существует нехватка молодых специалистов и специалистов в естественных предметах – биология, химия, физика, математика. Молодежь с математическими способностями уходит в ИТ – это почти аксиома, говорит Скиба: "Педагогические вузы уже не рассчитывают на лучших выпускников школ. Работа учителя – не престижная среди одаренной молодежи. Поэтому вузы набирают тех, кто есть – абитуриентов с достаточно низкими балами ВНО. И эту проблему нужно решать".

Есть не только внешняя проблема с нехваткой хороших учителей, но и внутренняя. Есть школы, куда молодых не пускают. В школах старые учителя вытесняют молодых. Изменить ситуацию должны нормы нового закона. Должность директора станет конкурсной и максимум на два срока по шесть лет.

"Это приведет новую когорту управленцев. Но это долгий путь и в ближайшее время эта проблема будет оставаться", – говорит эксперт.

Работа учителя теряет уважение

Хуже всего к работе учителя относятся киевляне. В опросе GfK, только 56% жителей столицы назвали работу учителя важной. Тогда как на западе Украины этот показатель превышает 80%, на востоке – 85%, на юге – 75%, в центре – 74%. Уважение к учителю зависит от размеров населенного пункта. В городах, где проживает от 51 до 100 тыс. человек, важной работу учителей назвали 92%, в городах с более полумиллионным населением – только 66%.

"Большинство учителей испытывают недостаточное уважение общества к их работе. Исследование GfK доказывает, что они не ошибаются. Ситуацию нужно срочно менять, ведь от учителей зависит, насколько конкурентоспособными, уверенными, открытыми вырастут новые поколения", – комментирует председатель общественного союза "Освитория" Зоя Литвин.

Также исследование показало – женщины ценят учителей больше, чем мужчины – 78% против 72%. А старики – больше, чем молодежь: 80% – в группе старше 60 лет, 74% – среди 30-39-летних и только 67% – среди молодежи 16-19 лет.

В больших городах у людей больше социальных контактов, больше источников информации. Поэтому социальный статус учителя как ключевого источника знаний о мире снижается, поясняет директор киевской школы №148 Сергей Горбачев. С развитием новых возможностей, в частности интернета, учителя теряют свою прежнюю роль.

Источник: segodnya.ua



