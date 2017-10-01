С сегодняшнего дня начнут действовать льготные тарифы на свет

01.10.2017 15:01

С 1 октября 2017 года украинцы, которые пользуются электрообогревом, будут платить за электроэнергию по цене - 90 копеек за кВт-ч.

С сегодняшнего дня украинцы, которые пользуются электрообогревом, будут платить за электроэнергию по льготному тарифу - 90 копеек за кВт-ч.

Согласно документам Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), льготный тариф будет действовать исключительно в отопительный сезон - с октября по апрель включительно.

Максимальный объем потребленной электроэнергии по этому тарифу составляет 3 тыс. КВт в месяц. Вся электрика, использованная сверх этого лимита, оплачивается по стандартному тарифу - 168 коп./КВт-час.

Изменения касаются жителей частных домов с электрическими котлами, а также квартир без газоснабжения и центрального отопления, соответственно которые обогреваются электроэнергией.Напомним, в правительстве рассказали о порядке расчета "зимней" субсидии.

Источник: telegraf.com.ua