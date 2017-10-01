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Сегодня начали действовать льготные тарифы на свет для домов с электроотоплением
Украинцы, пользующиеся электроотоплением, с 1 октября будут платить за электроэнергию по льготному тарифу - 90 копеек за кВт-час.
Согласно документам Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), льготный тариф будет действовать исключительно в отопительный сезон – с октября по апрель включительно.
Предельный объем потребленной электроэнергии по этому тарифу составляет 3 000 кВт в месяц. Все электричество, использованное сверх этого лимита, оплачивается по стандартному тарифу – 168 коп./кВт-час.
Изменения касаются жителей частных домов с электрическими котлами, а также квартир без газоснабжения и центрального отопления, которые, соответственно, обогреваются электроэнергией.
Кроме того, при наличии двузонного электросчетчика вся электроэнергия, которая потребляется в ночное время с 23:00 до 7:00, будет оплачиваться по вдвое меньшему тарифу – 45 копеек за кВт-час.
Чтобы перейти на льготный тариф, необходимо документально оформить изменение типа отопления. Информация о новом тарифе, а также информация о льготе должны быть внесены в договор.
Так, если потребитель устанавливает электроотопление, он будет иметь право рассчитываться по меньшему тарифу. В таком случае будет применяться тариф "Для населения, проживающего в жилых домах (в том числе в квартирах), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками". По таким вопросам следует обращаться в центры обслуживания клиентов энергоснабжающих компаний в своих регионах.
После завершения отопительного сезона льготный тариф прекращает свое действие и население оплачивает электроэнергию по единым установленным регулятором тарифам: до 100 кВт – 90 коп./кВт-час, свыше 100 кВт – 168 коп./кВт-час.
Источник: strana.ua
Теги: Донбасс, свет, льгота, тариф
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