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Украинская диаспора поддерживает новый «Закон об образовании»
Всемирный конгресс украинцев (ВКУ) приветствует принятие парламентом и подписание президентом Закона Украины «Об образовании», заявил президент Всемирного конгресса украинцев Евгений Чолий.
«Всемирный конгресс украинцев искренне благодарен всем педагогам диаспоры, которые на протяжении последних 25 лет приложились к изменениям и развитию образования в Украине. Принятие нового Закона «Об образовании» и подписание его Президентом Украины – это общий успех украинцев всего мира», – цитирует Чолия «Укринформ».
По словам президента, этот закон является «еще одним важным шагом Украины на пути своего реформирования».
«Всемирный конгресс украинцев будет продолжать активно работать с Министерством образования и науки Украины, чтобы удостовериться, что образование в Украине всегда будет соответствовать самым высоким международным стандартам», – отметил президент ВКУ.
Чолий также поддержал решение Украины обратиться в Совет Европы для проведения экспертизы и консультаций по специфике этого нового закона, «учитывая реакцию на него некоторых иностранных правительств».
Отметим, что Верховная Рада Украины 5 сентября приняла закон «Об образовании», который, в частности, регулирует вопрос использования украинского языка в сфере образования. 25 сентября Закон подписал Президент Петр Порошенко.
Также Министерство иностранных дел Украины направило Закон «Об образовании» на экспертизу в Венецианскую комиссию.
Как сообщал «Журналист», президент надеется на поддержку украинской диаспоры в США о признании Голодомора геноцидом украинского народа.
Теги: Украина, Донбасс, закон, образование, диаспора
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