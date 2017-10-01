В окупованому Криму працівникам заборгували більше 40 мільйонів гривень

01.10.2017 15:32

Тридцять кримських підприємств заборгували працівникам понад 100 млн рублів

Підконтрольне Кремлю Мінпраці та соцзахисту Криму промоніторило суму заборгованості з заробітної плати на 30 кримських підприємствах-боржниках. Тепер вона становить 105,7 млн рублів (приблизно 43,4 млн гривень – ред.). Про це напередодні повідомила прес-служба відомства.

У відомстві стверджують, що в порівнянні з 1 вересня заборгованість із зарплати на 25 вересня зменшилася на 22,6 млн рублів (приблизно 9,2 млн гривень – ред.).

«У результаті проведеної роботи з початку поточного року повністю сплачена заборгованість на 26 підприємствах на загальну суму 68,7 млн рублів (приблизно 28,2 млн гривень – КР)», – йдеться у повідомленні.

Співробітникам металургійного заводу в Керчі знову обіцяють сплатити борги із заробітної плати. Цього разу підконтрольний Кремлю віце-прем'єр Криму Алла Пашкунова сказала, що кошти для погашення заборгованості надійдуть на рахунки протягом наступного тижня.

У п'ятницю, 29 вересня, вона розповіла, що наразі сплачена заборгованість перед співробітниками стрілочної компанії Керчі в розмірі 18,2 млн рублів (приблизно 7,5 млн гривень – ред.).

Бахчисарайський район анексованого Росією Криму лідирує за рівнем заборгованості муніципальних підприємств перед працівниками. Показник невиплат зарплат становить 70,7 відсотка від загальної суми заборгованості комунальних підприємств на півострові.

За даними Росстату, в Криму на 21 відсоток зросли борги із зарплати. Найбільше у Криму винні працівникам промисловості та обробної галузі, йдеться в офіційній статистиці сусідньої Росії.

Источник: glavcom.ua