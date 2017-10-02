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Кабмин передумал публиковать стоимость газа для украинцев

02.10.2017 21:30
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Кабмин передумал публиковать стоимость газа для украинцев

Украинское правительство по определенной причине приняло решение отложить на неопределенное время публикацию цены на природный газ на уровне импортного паритета на время с 1 октября текущего года по 31 марта следующего года. Как информирует replyua.net, данные об этом, как пишут СМИ, находится в протокольном решении Кабинета министров Украины от 26 сентября. 

«Украинские новости», которые имеют у себя копию документа, пишут, что в решении говорится: «Поддержать предложение Министерства энергетики и угольной промышленности об отложении срока обнародования информации по цене на газ для населения». Кабмин решил отсрочить распространение цены на газ до того, пока будут согласованы механизмы ее определения с Европейским энергосообществом и Международным валютным фондом. 

Другими словами, в Украинском государстве с 1 октября для населения, а также предприятий теплокоммунэнерго продолжает действовать цена газа, которая была установлена на уровне импортируемого газа согласно договоренности с 1 апреля 2017-го в размере 4,942 тысячи гривен за одну тысячу метров кубических. 



Теги: Украина, Донбасс, газ, Кабмин
 
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