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Какие должны быть ароматы осенью в вашей квартире
Все эфирные масла дают организму восстановительный эффект
Когда на улице становится холоднее, а в квартире становится все уютнее, ваше настроение всегда могут дополнить эфирные масла, которые обязательно снимут стресс и быстро успокоят, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на24tv.ua.
Все эфирные масла дают организму восстановительный эффект, помогают иммунитету, служат дополнением к косметике и замечательным средством для погружения в релакс. Но следующая подборка вам должна особенно понравиться.
Для гостиной выбирайте 4 капли иланг-иланга, 3 капли ладана, 5 капель мандарина, 4 капли грейпфрута. Они помогут расслабиться и принести хорошее самочувствие.
Для спальни отдайте предпочтение 5 каплям сандала, 3 каплям нероли, 4 каплям мирры, 3 каплям ладана. Такие эфирные масла помогут быстро расслабиться и уснуть.
Для кухни нужны особые эфирные масла: 5 капель лимона, 3 капли розмарина, 3 капли мяты. Они устраняют навязчивые запахи и дарят комнате большую свежесть.
Теги: Донбасс, здоровье, ароматические масла, осень
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