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КОММУНАЛЬЩИКИ СНОВА ХОТЯТ РАЗОРИТЬ УКРАИНЦЕВ

02.10.2017 11:23
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Теперь жители Киева должны будут платить за то, что тепловые счетчики будут охранять

Это дополнительная услуга, от которой формально можно отказаться. 

Об этом массово пишут в соцсетях жители столицы. 

Например, в домах Минского жилмассива разместили объявления о том, что участились случаи кражи тепловых счетчиков и катушек лифтов. Поэтому в домах будут устанавливать охранные системы, но при этом их придется оплачивать самим жильцам. 

Сколько будет стоить такая услуга, пока никто не знает, но жильцы уже обвиняют власти города в том, что они снова переложили траты на людей.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Автор статьи: Наталья Рябчун


Теги: Донбасс, отопление, коммунальщики
 
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