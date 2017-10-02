- “Укрзализныця” намерена запустить два электропоезда “Волноваха-Мариуполь”18:45
- Сигнал тривоги: на Донбасі помітили бойовика в українському «пікселі»18:30
- Украине грозит повторение каталонского сценария: где и когда18:15
- Експерт розповів, чому Україні варто забути про вугілля з Польщі17:46
- В Украине вводят международный налоговый стандарт17:18
- В Кабмине рассказали, когда включат отопление в домах17:06
- Украинцам рассказали, когда ожидать появления скоростного ж/д сообщения16:38
- В «ДНР» уже защитили русский язык. На очереди - украинский16:24
- Жилой квартал Марьинки попал под обстрел боевиков16:02
- Гордон: «Если Украина продолжит брать деньги у МВФ, их будут возвращать наши внуки»15:48
Контроль доходов украинцев: кого и почему банки проверят первыми
С сентября 2017 года, в соответствии с требованиями НБУ, банки ужесточили требования к верификации доходов граждан.
Это обусловлено изменениями в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга.
Согласно документу, операции физических лиц на сумму более 150 тысяч гривен подпадают под финансовый мониторинг. При этом банк вправе затребовать документальное подтверждение источника происхождения денег клиента. Граждане обязаны не только отвечать на все вопросы банковского менеджера, но и предъявить необходимые документы.
К примеру, достаточным подтверждением будет справка о доходах либо копия декларации о получении доходов за прошлый год с отметкой налоговой инспекции. Если декларация на подавалась, банк запросит у клиента информацию о его доходах и уплаченных налогах, заверенную в налоговой инспекции.
В том случае, если банк признает операцию рискованной, то согласно норматиивам НБУ, учреждение не только откажет в проведении этой операции, но и сообщит о попытке ее проведения.
И хотя напрямую банк не будет сообщать в Государственную фискальную службу (ГФС) о действиях отдельного клиента, обобщенные сведения о рискованных операциях, попавшие на контроль в Госфинмониторинг, кроме других контролирующих органов, будут направлены и в Государственную фискальную службу.
Например, за первое полугодие 2017 года Госфинмониторинг отправил в ГФС 41 обобщенный материал и 18 дополнительных обобщенных материалов.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, контроль, доходы
- Внимание, отъезжающие! Из Украины в Россию теперь можно выехать только за деньги
- Порошенко утвердил решение СНБО по усилению контроля на границе Украины
- ОБСЕ готова разместить 9 пунктов контроля на украино-российской границе
- Как Украине выскочить из российского сценария - журналист
- Россия вновь шантажирует Украину по выполнению "Минска"
- “Укрзализныця” намерена запустить два электропоезда “Волноваха-Мариуполь”18:45
- В «ДНР» уже защитили русский язык. На очереди - украинский16:24
- Жилой квартал Марьинки попал под обстрел боевиков16:02
- Розпочнеться реальна АТО: в Раді розкрили правду14:56
- Для кого принимается «закон о Донбассе» и что он изменит13:55
- В «ДНР» пропала связь «МТС»13:20
- В «ДНР» предупредили о терактах в Украине12:30
- «Осень и зима будут горячими»: «ДНР» готовится к войне11:58
- «Можем убить любого чиновника в Украине»: Захарченко озвучил новую угрозу11:47
- Россияне констатировали полный провал боевиков "ДНР"11:37
- Мозолі можуть розповісти про ваші хвороби18:58
- “Укрзализныця” намерена запустить два электропоезда “Волноваха-Мариуполь”18:45
- Сигнал тривоги: на Донбасі помітили бойовика в українському «пікселі»18:30
- Украине грозит повторение каталонского сценария: где и когда18:15
- Каталония может лишиться статуса автономии17:58
- Експерт розповів, чому Україні варто забути про вугілля з Польщі17:46
- «Укртелеком» повысил стоимость своих услуг17:30
- В Украине вводят международный налоговый стандарт17:18
- В Кабмине рассказали, когда включат отопление в домах17:06
- Стрельба в Лас-Вегасе: число погибших выросло до 50 человек16:54
- Мозолі можуть розповісти про ваші хвороби18:58
- Врачи поведали о вреде помидоров10:10
- Безопасные дозы алкоголя09:17
- Найкорисніші додатки до чаю08:30
- Портрет украинского учителя: женщина за 40 с зарплатой от 7000 грн13:24
- В каком возрасте солярии особенно опасны12:48
- Хрущевкам исполняется 60 лет: что с ними будет после окончания срока эксплуатации12:06
- Хочется и колется: как выбрать клинику, врача и препарат для уколов красоты08:27
- Ученые предупреждают о магнитных бурях в октябре07:49
- Медики назвали главную причину смертности украинцев07:33
- "Абизяна как взъерепенилась: я на позициях кровь проливал!" - в Донецке из маршрутки выгнали террориста "ДНР" с боевой подругой. Соцсети в восторге
- Это должен знать каждый! Мировые СМИ сообщили о судьбе Порошенко
- Команда дана: Кремль готовит серьезный удар по оккупированному Донбассу
- Щитовидная железа — 12 предупреждающих звоночков
- "Отмазки" России относительно трагедии MH-17 больше не пройдут: комиссия сообщила новые факты о крушении малайзийского боинга
- В «ДНР» пропала связь «МТС»
- Один день в оккупированном Донецке: по жизни перебежками
- Сколько сегодня стоят квартиры в Донецке и Луганске
- Путин и Донбасс: эксперт назвал реальное условие вывода “ихтамнетов” из "Л/ДНР"
- "Это памятник героям ополчения или Плотницкому?" - соцсети пришли в "восторг" из-за появления в оккупированном Луганске "монументов" свинье и быку