Космос покорят три украинские ракеты

02.10.2017 21:45

В ноябре этого года в космос отправятся три ракеты, которые создали при участии Украины

Об этом сообщает Аэрокосмический портал Украины

В частности, состоятся запуски ракетоносителей Вега (8 ноября), Антарес (10 ноября) и Зенит (точная дата не указана).

Также отмечается, что маршевый двигатель РД-843 4-й ступени европейской ракеты-носителя легкого класса Vega разработали в ГП «Конструкторское бюро «Южное» им. М.К. Янгеля и изготовили в ГП «Производственное объединение «Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова». Этот пуск будет одинадцатым в рамках программы Vega и третьим в 2017 году.

Основную конструкцию первой ступени американской ракеты-носителя среднего класса Antares создают украинские предприятия космической отрасли КБ «Южное» и «Южный машиностроительный завод Макарова» в кооперации с предприятиями «Хартрон-АРКОС», «Хартрон-ЮКОМ», «Чезара», «Рапид».

Ракета-носитель «Зенит» также разработана ГП «Южное», а изготовлена на ГП «Производственное объединение «Южный машиностроительный завод».

«Ракета является одной из самых успешных в мире и предназначена для доставки космических аппаратов средней массы на средние, высокие круговые и эллиптические околоземные орбиты, включая переходную к геостационарной и геостационарную орбиты», — добавили на Аэрокосмическом портале.

Напомним, глава американской компании SpaceX Илон Маск показал новый скафандр, в котором астронавты его корпорации полетят на Международную космическую станцию.

Источник: Politeka