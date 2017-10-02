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Население аннексированного Крыма тает: скорость вымирания подскочила в 2,2 раза
Радость россиян по поводу аннексии Крыма спустя три года сменяется тревогой из-за резкого ухудшения демографической ситуации на полуострове. Об этом в статье для "Независимой газеты" написал доктор медицинских наук, кандидат философских наук, профессор кафедры непроизводственной сферы и социальных технологий Академии труда и социальных отношений, председатель ассоциации независимых ученых "Россия XX–XXI" Игорь Гундаров, передает Гордон.
"Четвертый год крымчане находятся под влиянием нарастающего роста смертности, причина которого пока не стала предметом научного анализа. Подобное случилось с Россией в 1990–2000-х годах, когда вымирание населения тоже долго игнорировалось. Это привело к сверхсмертности", – рассказал профессор.
Он отметил, что официальные данные Росстата свидетельствуют, что за четыре года количество избыточно умерших в аннексированном Россией Крыму по сравнению с уровнем 2013 года превысило 9,4 тыс. человек.
"Это те, кто сейчас должны были быть живыми. Для сравнения: военные потери в Донецке, Луганске и на юго-востоке Украины за это время составили около 10 тыс. человек. Рост смертности имел эпидемический характер по всей территории республики. В городах прирост составил: в Феодосии 13%, Симферополе – 12%, Евпатории – 6%, Ялте – 5%", – подчеркнул ученый.
Он добавил, что гипотеза об отсроченном действии негативных условий пребывания в составе Украины не подтверждается, поскольку с 2005 по 2013 год смертность в Украине, автономной Республике Крым (АРК) и России непрерывно снижалась.
Гундаров добавил, что рост смертности на связан с медицинскими факторами (курение, ожирение, повышенный холестерин крови, артериальная гипертензия, злоупотребление алкоголем), поскольку их эффект не меняется мгновенно.
"Впервые за историю демографии скорость роста женской смертности превысила мужскую. Если в 2014 году на 1000 мужчин 35–59 лет насчитывалось 1256 женщин этого возраста, то в 2015 году их оказалось всего 982, то есть на 28% меньше... Современная медицина не способна объяснить причину сверхсмертности в Крыму", – подчеркнул он.
Профессор отметил, что аналогичная ситуация в России 1990-х годов привела к открытию негативного влияния на демографию "деформированного общественного сознания", индикатором которого является рост преступности. Ученый отметил, что, по данным российских социологов, сознательно крымчане приветствовали аннексию и ощущали уверенность в завтрашнем дне.
"Однако в психике, кроме осознаваемого сознания, существует еще неосознаваемое – так называемое подсознание. Социологами оно обычно игнорируется... Между сознанием и подсознанием существуют согласие (консонанс) и несогласие (диссонанс). Примером диссонанса служит ситуация в ГДР после воссоединения с ФРГ. Сознание восточных немцев приветствовало слом Берлинской стены, тогда как подсознание наполнялось разочарованием и озлобленностью. В результате развилась фрустрация с ростом преступности, смертности, спадом рождаемости", – рассказал он.
Гундаров предположил, что после аннексии жители Крыма испытывают "синдром ГДР".
"В 2015 году преступность в Крыму увеличилась на 53%, в Севастополе – на 45%. Тогда как за год до этого она снизилась. Наибольший подъем имели экономические преступления – на 143% (!), в том числе вымогательство – на 70%, кражи – на 32%, грабежи – на 11%, хулиганство – на 29%. Все это – свидетельства обнищания населения и вульгаризации социальных отношений", – заявил ученый.
Он добавил, что уменьшилась потребность крымчан в интеллектуальном общении и культурном развитии, в результате чего посещаемость музеев упала на 25%, театров – на 33%. Число разводов увеличилось на 200%.
"Вал накопившихся психосоциальных проблем привел к снижению рождаемости. Из-за этого скорость депопуляции (вымирания) населения увеличилась в 2,2 раза по сравнению с 2012 годом – от 1,4 до 3,1%. Налицо опасность гуманитарной катастрофы, угрожающей имиджу присоединения Крыма к России. Причина – "синдром ГДР", – подытожил профессор.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Крым, население
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