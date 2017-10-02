НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ: КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА МИНИМАЛЬНЫЙ ТАРИФ

02.10.2017 21:58

С 1 октября вступил в силу тариф, который позволяет платить 90 копеек за кВ/час некоторым потребителям.

Речь идет о жилых домах, в которых установлены электрокотлы, а также о квартирах, владельцы которых отрезали центральное отопление и отключили газ. Низкая тарификация будет начисляться в отопительный период, с октября по апрель.

Еще больше сэкономить можно, если в доме с электроотоплением установлен двузонный счетчик. Такой прибор «намотает» ночью лишь 45 копеек за каждый кВТ/час (с 23.00 до 7.00).

Для того, чтобы воспользоваться таким низким тарифом, необходимо уведомить о смене отопительного прибора, оформив это документально. Необходимо внести информацию о льготе в договор.



Автор статьи: Алина Шкода

Источник: http://zi.dn.ua