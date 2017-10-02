- “Укрзализныця” намерена запустить два электропоезда “Волноваха-Мариуполь”18:45
- Сигнал тривоги: на Донбасі помітили бойовика в українському «пікселі»18:30
- Украине грозит повторение каталонского сценария: где и когда18:15
- Експерт розповів, чому Україні варто забути про вугілля з Польщі17:46
- В Украине вводят международный налоговый стандарт17:18
- В Кабмине рассказали, когда включат отопление в домах17:06
- Украинцам рассказали, когда ожидать появления скоростного ж/д сообщения16:38
- В «ДНР» уже защитили русский язык. На очереди - украинский16:24
- Жилой квартал Марьинки попал под обстрел боевиков16:02
- Гордон: «Если Украина продолжит брать деньги у МВФ, их будут возвращать наши внуки»15:48
Новый курс евро шокирует украинцев
Стало известно, какой курс главных мировых валют приготовил Нацбанк к началу новой недели
Так, к понедельнику, 2 октября, курс доллара и евро стремительно подорожали.
Стоимость американского доллара 2 октября составила 26,57 гривны.
Соответственно, за выходные амеркианская валюта прибавила в цене 5 копеек. На черном рынке доллар торгуется по 26,55 грн при покупке и 26,67 грн при продаже.
Евро в свою очередь также прибавило в цене, правда, намного существеннее – на 14 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем и составила 31,37 гривны.
На черном рынке евровалюту покупают по 31,36 грн и продают по 31,55 грн.
Как ранее писала Politeka, Международная сеть Transparency International призывает украинскую власть сформировать независимый антикоррупционный суд как часть юридических обещаний Украины и ее договоренностей с ЕС и МВФ.
Напомним, прогнозный среднегодовой курс в проекте госбюджета-2018 составляет 29,3 грн/долл, курс на конец года — 30,1 грн/долл.
Ранее украинские экономисты честно рассказали украинцам, что будет с курсом гривны до конца 2017 года
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, евро, курс валют
- Гостям Евро-2012 койко-место в палатке предложат за 30 евро
- Итальянец продаёт на eBay икону Тимошенко
- Доллар упал и застыл, евро идет вверх
- Доллар и евро снова подорожали, Курс валют на 2 ноября
- Фатальное падение гривны: доллар растёт как на дрожжах
- Курс НБУ на 4 июля: доллар – 24,82 грн, евро – 27,63 грн
- “Укрзализныця” намерена запустить два электропоезда “Волноваха-Мариуполь”18:45
- В «ДНР» уже защитили русский язык. На очереди - украинский16:24
- Жилой квартал Марьинки попал под обстрел боевиков16:02
- Розпочнеться реальна АТО: в Раді розкрили правду14:56
- Для кого принимается «закон о Донбассе» и что он изменит13:55
- В «ДНР» пропала связь «МТС»13:20
- В «ДНР» предупредили о терактах в Украине12:30
- «Осень и зима будут горячими»: «ДНР» готовится к войне11:58
- «Можем убить любого чиновника в Украине»: Захарченко озвучил новую угрозу11:47
- Россияне констатировали полный провал боевиков "ДНР"11:37
- Мозолі можуть розповісти про ваші хвороби18:58
- “Укрзализныця” намерена запустить два электропоезда “Волноваха-Мариуполь”18:45
- Сигнал тривоги: на Донбасі помітили бойовика в українському «пікселі»18:30
- Украине грозит повторение каталонского сценария: где и когда18:15
- Каталония может лишиться статуса автономии17:58
- Експерт розповів, чому Україні варто забути про вугілля з Польщі17:46
- «Укртелеком» повысил стоимость своих услуг17:30
- В Украине вводят международный налоговый стандарт17:18
- В Кабмине рассказали, когда включат отопление в домах17:06
- Стрельба в Лас-Вегасе: число погибших выросло до 50 человек16:54
- Мозолі можуть розповісти про ваші хвороби18:58
- Врачи поведали о вреде помидоров10:10
- Безопасные дозы алкоголя09:17
- Найкорисніші додатки до чаю08:30
- Портрет украинского учителя: женщина за 40 с зарплатой от 7000 грн13:24
- В каком возрасте солярии особенно опасны12:48
- Хрущевкам исполняется 60 лет: что с ними будет после окончания срока эксплуатации12:06
- Хочется и колется: как выбрать клинику, врача и препарат для уколов красоты08:27
- Ученые предупреждают о магнитных бурях в октябре07:49
- Медики назвали главную причину смертности украинцев07:33
- "Абизяна как взъерепенилась: я на позициях кровь проливал!" - в Донецке из маршрутки выгнали террориста "ДНР" с боевой подругой. Соцсети в восторге
- Это должен знать каждый! Мировые СМИ сообщили о судьбе Порошенко
- Команда дана: Кремль готовит серьезный удар по оккупированному Донбассу
- Щитовидная железа — 12 предупреждающих звоночков
- "Отмазки" России относительно трагедии MH-17 больше не пройдут: комиссия сообщила новые факты о крушении малайзийского боинга
- В «ДНР» пропала связь «МТС»
- Один день в оккупированном Донецке: по жизни перебежками
- Сколько сегодня стоят квартиры в Донецке и Луганске
- Путин и Донбасс: эксперт назвал реальное условие вывода “ихтамнетов” из "Л/ДНР"
- "Это памятник героям ополчения или Плотницкому?" - соцсети пришли в "восторг" из-за появления в оккупированном Луганске "монументов" свинье и быку