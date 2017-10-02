Пенсионеры о реформе: Лучше бы нас всех расстреляли

02.10.2017 15:35

Проект Пенсионной реформы от правительства Владимира Гройсмана не заслуживает доверия и не поддерживается украинцами

В этом уверен народный депутат Украины, основатель партии «ОСНОВА» Сергей Тарута. По его словам, пенсионеры сравнивают текущее состояние дел и реформу с трагедией Бабьего Яра.

Пенсионная реформа ранее была презентована Кабмином и в ближайшие дни должна быть рассмотрена Верховной Радой. Проект предусматривает повышение пенсий для 5,2 миллионов нынешних пенсионеров. Однако будущие пенсионеры столкнутся с жесткими нововведениями: минимум 35 лет пенсионного стажа и минимум 300 тысяч гривен отчислений в Пенсионный фонд.

Сергей Тарута считает, что цель Кабинета министров – сэкономить на людях.

«Хотелось бы сообщить хороший позитивный сигнал, но проблема в том, работе Кабмина и парламента нет доверия. На людях хотят сэкономить. Пенсионер из Запорожья в отчаянии сказала мне, что лучше бы всех нас собрали в Бабий Яр и расстреляли, потому что мы медленно умираем. Что касается требований Международного валютного фонда, еще ни разу МВФ не сказал, что соглашается с дополнительными расходы из бюджета. Если не будет денег на повышение пенсий, то из чего их повышать?» — возмутился политик, выступая в эфире программы «Вечерний прайм» на канале «112 Украина».

Сергей Тарута объясняет, что для повышения пенсий миллионам пенсионеров у правительства нет экономического базиса: «Никто правды не говорит, я буду против существующей редакции. Я против дальнейшего обнищания самой незащищенной и самой заслуженной части населения Украины — пенсионеров. Они честно трудились и достойны жить лучше. Главная моя претензия — снова обманывают людей, занимаются популизмом. Доходы должны расти не за счет инфляции и девальвации, а за счет создания новой конкурентной экономики и создания новых рабочих мест».

По уверению народного депутата, единственное верное предложение в Пенсионной реформе – убрать налог 15% с работающих пенсионеров.

По информации комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения, если Пенсионная реформа будет проголосована, размер минимальной пенсии вырастет на 10% — до 1452 гривен.

Источник: Politeka