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РАСХОДЫ НА СТИПЕНДИИ ПЛАНИРУЮТ УРЕЗАТЬ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ
Правительство подготовило новый проект бюджета на 2018 год, в котором предлагается урезать расходы на социальные и академические стипендии для студентов.
Об этом пишет «Зеркало недели».
Расходы на академическую стипендию для студентов предлагают сократить на 21% — с 3,98 до 3,16 млрд грн. Основной причиной эксперты называют перенос финансирования вузов I–II уровня аккредитации на местные бюджеты.
При этом расходы на социальные стипендии предлагают уменьшить с 992 до 631 млн грн, те. почти на треть.
По мнению экспертов, это также может быть связано с переносом финансирования вузов I–II уровня аккредитации в местные бюджеты. Также в течение 2017 года звучали разные комментарии представителей Минобразования о том, что Минсоцполитики не использует все средства на социальные стипендии. Это могло стать основанием для намерения сократить эту статью.
В то же время, расходы на подготовку студентов в вузах III–IV уровней аккредитации планируют увеличить с 17,45 до 20,34 млрд грн.
Как сообщала «Страна», дети погибших журналистов получат президентские стипендии и соцзащиту.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, стипендия
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