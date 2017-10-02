РАСХОДЫ НА СТИПЕНДИИ ПЛАНИРУЮТ УРЕЗАТЬ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ

02.10.2017 08:43

Правительство подготовило новый проект бюджета на 2018 год, в котором предлагается урезать расходы на социальные и академические стипендии для студентов.

Об этом пишет «Зеркало недели».

Расходы на академическую стипендию для студентов предлагают сократить на 21% — с 3,98 до 3,16 млрд грн. Основной причиной эксперты называют перенос финансирования вузов I–II уровня аккредитации на местные бюджеты.

При этом расходы на социальные стипендии предлагают уменьшить с 992 до 631 млн грн, те. почти на треть.

По мнению экспертов, это также может быть связано с переносом финансирования вузов I–II уровня аккредитации в местные бюджеты. Также в течение 2017 года звучали разные комментарии представителей Минобразования о том, что Минсоцполитики не использует все средства на социальные стипендии. Это могло стать основанием для намерения сократить эту статью.

В то же время, расходы на подготовку студентов в вузах III–IV уровней аккредитации планируют увеличить с 17,45 до 20,34 млрд грн.

Как сообщала «Страна», дети погибших журналистов получат президентские стипендии и соцзащиту.

Источник: http://zi.dn.ua