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Расписались в бессилии: в ЛНР признали катастрофическую ситуацию в экономике
В "ЛНР" на "официальном уровне" признали катастрофическую ситуацию в экономике на примере Алчевского металлургического комбината.
Об этом в своем блоге написал журналист Денис Казанский.
Он обратил внимание, на сообщение на сайте "совета министров ЛНР" в котором описывается бедственная ситуация в Алчевске, где еще весной остановился металлургический комбинат".
"На предприятиях происходят попытки вывоза ценного оборудования, процветает коррупция и воровство. Социальная ситуация в городе Алчевске продолжает накаляться. Люди, доведенные до отчаяния и невидящие перспектив, готовы выйти на улицу с протестами" – сказано в обращении террористов.
Как отметил Казанский, раньше такое писали только в украинских СМИ, а теперь катастрофу признают и сами "ЛНРовцы".
"В алчевской группе (в соцсети ВКонтакте – ред.) жители города с пессимизмом обсуждают обращение "министров". Только 10% подписчиков уверены, что завод в скором времени заработает", – добавил он.
Журналист допускает, что такое нетипичное для боевиков признание в собственном бессилии появилось на сайте неслучайно.
"В Алчевске еще с лета ходят слухи, что завод собираются вернуть ИСД ("Индустриальный союз Донбасса" – ред.), так как запустить его не получилось, и выбор теперь стоит простой — либо порезать все на металл, либо отдать назад хозяевам", – заключил он.
Источник: https://from-ua.com
Теги: экономика, Украина, Донбасс, ЛНР
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