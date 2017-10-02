Расписались в бессилии: в ЛНР признали катастрофическую ситуацию в экономике

02.10.2017 19:30

В "ЛНР" на "официальном уровне" признали катастрофическую ситуацию в экономике на примере Алчевского металлургического комбината.

Об этом в своем блоге написал журналист Денис Казанский.

Он обратил внимание, на сообщение на сайте "совета министров ЛНР" в котором описывается бедственная ситуация в Алчевске, где еще весной остановился металлургический комбинат".

"На предприятиях происходят попытки вывоза ценного оборудования, процветает коррупция и воровство. Социальная ситуация в городе Алчевске продолжает накаляться. Люди, доведенные до отчаяния и невидящие перспектив, готовы выйти на улицу с протестами" – сказано в обращении террористов.

Как отметил Казанский, раньше такое писали только в украинских СМИ, а теперь катастрофу признают и сами "ЛНРовцы".

"В алчевской группе (в соцсети ВКонтакте – ред.) жители города с пессимизмом обсуждают обращение "министров". Только 10% подписчиков уверены, что завод в скором времени заработает", – добавил он.

Журналист допускает, что такое нетипичное для боевиков признание в собственном бессилии появилось на сайте неслучайно.

"В Алчевске еще с лета ходят слухи, что завод собираются вернуть ИСД ("Индустриальный союз Донбасса" – ред.), так как запустить его не получилось, и выбор теперь стоит простой — либо порезать все на металл, либо отдать назад хозяевам", – заключил он.

Источник: https://from-ua.com